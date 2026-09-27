La plataforma NEGOCIA B2B impulsa nuevas oportunidades para el relevo empresarial en el municipio de Murcia

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) celebrarán el próximo 7 de octubre una jornada informativa online para dar a conocer el funcionamiento de esta plataforma gratuita, que permite publicar y consultar oportunidades de traspaso o venta de negocios y activos empresariales, así como buscar socios o vender carteras de clientes.

La concejal de Promoción Económica, Mercedes Bernabé, ha señalado que "facilitar el relevo de nuestros negocios es también proteger el empleo, mantener la actividad económica y generar nuevas oportunidades para quienes quieren emprender".

Bernabé ha añadido que "NEGOCIA B2B pone a disposición de empresas y emprendedores una herramienta profesional y gratuita que les acompaña en un proceso que puede ser determinante para garantizar la continuidad de un negocio".

La jornada, dirigida a técnicos y agentes del ecosistema emprendedor, personas emprendedoras y empresas, se celebrará a las 9.00 horas del miércoles 7 de octubre en formato webinar y tendrá una duración aproximada de 40 minutos, más un turno de preguntas. La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/J5Jgn4phgeJtXpLa8.

Por su parte, NEGOCIA B2B ofrece asesoramiento durante el proceso de transmisión y CROEM actúa como intermediario y proporciona apoyo formativo y operativo al nuevo propietario, además de contar con un protocolo de trabajo, plantillas de recogida de datos y entrevistas destinadas a verificar la identidad de las personas usuarias.

Entre 2022 y 2024, los usuarios registrados pasaron de 32 a 154, mientras que los ofertantes aprobados aumentaron de 29 a 51 y los demandantes de 3 a 31. Además, el indicador de MATCH, que mide el grado de compatibilidad comercial entre oferta y demanda, pasó de 1 a 20.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y CROEM dentro del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, que tiene entre sus objetivos fortalecer el ecosistema empresarial del municipio, favorecer el relevo generacional y contribuir al mantenimiento de la actividad económica local.