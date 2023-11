Política Social pondrá en marcha en enero un programa que espera detectar a 2.600 menores vulnerables

La Comisión de Estudio de Lucha contra la Pobreza escucha también al consejero de Educación que anuncia un aumento de las becas de comedor



CARTAGENA (MURCIA), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad pondrá en marcha en enero un nuevo programa para detectar las vulnerabilidades de los menores ante la pobreza. La consejera Conchita Ruiz ha informado ante la Comisión de Estudio de Lucha contra la Pobreza de la Asamblea Regional que con este programa se "reforzará la labor que realizan los servicios sociales de atención primaria".

En concreto, esperan llegar a 1.630 familias y a 2.600 menores. Para ello se realizará una inversión de 7 millones de euros. "Con este nuevo servicio se va a mejorar la detección de situaciones de vulnerabilidad infantil, se van a crear servicios vespertinos que permitan trabajar las necesidades emocionales, educativas, de ocio y sanitarias de los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Región", ha dicho Ruiz.

La consejera también ha detallado que también se desarrollarán programas dirigidos a la prevención del abuso sexual infantil y apoyarán a las familias en el ejercicio positivo de sus funciones parentales y de protección.

A dicha iniciativa se le sumará también, según ha expuesto, el refuerzo de los servicios sociales de Atención Primaria para mejorar la calidad asistencial y responder de forma más inmediata a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha informado de que se contratarán más profesionales de ámbitos sociales, algo para lo que se invertirán 2 millones de euros.

"No solo daremos cobertura a las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad, sino que también vamos a continuar desarrollando programas de innovación social, nuevos modelos que permitan minimizar el riesgo de pobreza y proporcionar herramientas que favorezcan la autonomía de la familia y su desarrollo personal", ha destacado.

Durante su exposición, la consejera ha detallado que un millón de ciudadanos de la Región de Murcia reciben alguna ayuda de la Comunidad Autónoma. Según ha advertido, 200 millones de euros del presupuesto tienen que ver con esta subvenciones. La cifra se incrementará en 2024. "Más de un millón de ciudadanos de la Región reciben apoyos y ayudas de la Comunidad para salir de la situación de riesgo en la que viven. Para ello, hemos destinado más de 200 millones de euros este año, cantidad que en 2024 se verá incrementada".

Asimismo, ha expuesto que los ciudadanos y las empresas han donado 10 millones al marcar el 0,7% en la Declaración de la Renta, lo que supone 500.000 euros más que en 2022, lo que permite cubrir las necesidades de 100.000 personas.

La consejera ha asegurado que el Ministerio de Inclusión les ha felicitado por un proyecto piloto que se ha realizado con 500 vecinos de Murcia, Cartagena y Alcantarilla que cobran el ingreso mínimo o la Renta Básica de Inserción. "El proyecto está en fase de evaluación y nos han felicitado por nuestra implicación en el mismo tanto de la dirección como de los equipos técnicos que han hecho gala de buena gestión".

AUMENTAN LAS BECAS PARA COMEDOR

Ante la Comisión también ha comparecido el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, que ha anunciado un incremento en el 37% del presupuesto para las becas de comedor en 2024. "El próximo curso llegaremos a los 5,6 millones, esto se alinea con nuestro compromiso de garantizar el acceso a la Educación", ha dicho recordando que se ha impulsado también el desarrollo de la ley de gratuidad con una inversión de 16 millones para este ejercicio.

Marín ha abordado cómo el Plan de Inclusión Educativa de la Consejería evitará que haya niños que se queden "atrás, la prioridad es actuar sin demora y adelantarnos a las situaciones de riesgo". Según ha dicho, la detección temprana "juega un papel decisivo para detectar posibles problemas". Se ha aumentado, así, el número de expertos que evaluarán estas situaciones. El consejero ha informado que se han contratado 31 nuevos profesionales destinando 1,1 millones de euros a tal fin, lo que ha permitido realizar más de 5.000 evaluaciones.

En cuanto al absentismo escolar y a la disminución del abandono educativo temprano a través del Programa de Prevención de Control y Reducción del Abandono Escolar. "Trabajamos en el desarrollo de una nueva normativa para hacer los protocolos más simples y ágiles", ha afirmado. Este plan busca, además, incrementar la tasa de titulación de alumnos en la ESO y ofrecer más oportunidades de formación a jóvenes de 16 a 18 años.

El consejero ha destacado, en este sentido, la Formación Profesional, que es un "recurso fundamental para el desarrollo profesional. Su papel es determinante en la lucha contra la pobreza", ha destacado, por lo que ha recordado que este curso se han ofertado 39.200 plazas y en cuatro años ofrecerán 50.000 plazas en el curso 2027/2028.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Toñi Abenza ha denunciado el incumplimiento del II Pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social en la Región de Murcia, firmado por todos los partidos en 2019. "Cuatro años después de la firma de ese pacto, la Región de Murcia continúa siendo la región que no llega a fin de mes, la que carece de ingresos suficientes para una vida digna y en la que 4 de cada 10 niños y adolescentes están en riesgo de pobreza o exclusión social".

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos ha señalado en la Comisión que no se parten de datos reales. "Se habla de que el II Pacto por la Pobreza está casi cumplido y no es así", ha dicho resaltando que "la única evaluación realizada sobre este pacto dice que no hay indicadores de cumplimiento del pacto, lo que dificulta la comprobación de su propia ejecución".

Por parte de VOX, Martínez-Nieto ha echado en falta en materia de Educación más explicación sobre qué ha ocurrido con la educación en la pasada legislatura para salir de la pobreza.

Finalmente, Miguel Ángel Miralles, del PP ha advertido que luchar contra el abandono educativo y el abandono educativo temprano es importante para salir de la pobreza. "La Formación Profesional es básica y la Región sigue encabezando la lista en esta materia", ha apuntado.