El porcentaje de población mayor de 65 años en la Región es de 15,28%, según los últimos datos de la CARM

Publicado 30/09/2018 18:59:50 CET

SATSE denuncia: "Somos el país europeo con mayor esperanza de vida y menos enfermeras"

MURCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado la "grave incongruencia" que supone que España sea el país de Europa con una mayor esperanza de vida y el que experimentará un mayor aumento de personas mayores de 65 años en los próximos años, así como que continúe siendo "uno de los últimos en cuanto a número de enfermeras y enfermeros por habitante siendo éstos los profesionales sanitarios que deben dar respuesta a sus necesidades de cuidados".

Satse resalta que, mientras España es el país europeo con una mayor esperanza de vida y el segundo del mundo, con 83 años de media, "los gobiernos autonómicos siguen sin dar respuesta a las necesidades de cuidados que los mayores requieren al no contar con profesionales suficientes de Enfermería y también de Fisioterapia".

Y es que, el porcentaje de población mayor de 65 años en la Región de Murcia es de 15,28% según los últimos datos de la Comunidad Autónoma (2017). Además, se da la circunstancia de que España es el país que experimentará un mayor aumento de personas mayores de 65 años en los próximos años.

En concreto, cerca del 40 por ciento de la población española tendrá más de 65 años en 2050, mientras que cerca de un 15 por ciento superarán los 80 años.

A tenor de estos datos incluidos en el informe 'Health and Glance 2017' de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización sindical concluye que, "si no cambia la actual situación, nuestro país no estará preparado para afrontar con garantías de éxito el gran reto que supone el progresivo envejecimiento de la población española".

En este sentido, Satse insiste "en la ineludible necesidad de ampliar en todos los servicios sanitarios y sociales de las comunidades autónomas las plantillas de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas para que las personas de más edad reciban la atención y cuidados adecuados en los centros sanitarios y sociosanitarios".

España sigue muy por debajo de la media en cuanto al número de profesionales de Enfermería por habitante, ya que tenemos una ratio de 5,3 enfermeras y enfermeros por 1.000 habitantes mientras que la media en Europa está de cerca de nueve profesionales por 1.000 habitantes. En el caso de los fisioterapeutas, la ratio por cada mil habitantes es de 0,1 por 1.000, o lo que es lo mismo, un profesional para 10.000 ciudadanos, recuerda el Sindicato.

A juicio de Satse, es especialmente "preocupante" la situación existente en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios de nuestro país, en las que puede haber hasta más de 100 o 120 residentes por enfermera o enfermero, "algo que lógicamente provoca una peor calidad en la atención que recibe un colectivo especialmente vulnerable como es de las personas de avanzada edad".

Por último, Satse defiende "una mayor y mejor integración de los servicios sanitarios y sociales de nuestro país para garantizar la continuidad asistencial y una ayuda continua e integral a la persona. "Es absolutamente necesario establecer una estrategia de acción conjunta que haga posible una efectiva coordinación entre ambos sistemas para que nuestros mayores sea atendidos y cuidados como se merecen".