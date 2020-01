PP: "no habrá mejoras en cercanías y trenes regionales hasta que llegue el AVE, pospuesto por el PSOE hasta 2023"

Publicado 10/01/2020 11:40:40 CET

Bernabé critica que los problemas se acumulan "desde la llegada al poder de Pedro Sánchez" y la situación es de "auténtico cine 'gore'"

MURCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Francisco Bernabé ha criticado que las líneas de trenes de cercanías y regionales en la Comunidad de Murcia no experimentarán mejoras hasta que haya vías electrificadas con la llegada del AVE, "que estaba previsto que llegara provisionalmente en superficie en el año 2018 mientras se ejecutaba el soterramiento".

Sin embargo, critica que la primera decisión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a instancias de su "escudero regional", el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, fue "dejarnos sin servicio de AVE, cuya llegada a Murcia ha quedado pospuesta hasta 2023".

Bernabé ha hecho estas declaraciones acompañado por los también senadores nacionales, Violante Tomás, Juan María Vázquez, y los diputados nacionales, Isabel Borrego y Juan Luis Pedreño, en una rueda de prensa para valorar los problemas experimentados por el servicio ferroviario en la Región durante las últimas fechas.

Por ejemplo, ha criticado que "estamos sin servicio de trenes regionales entre Murcia y Cartagena desde el 3 de enero". Asimismo, ha lamentado que "hemos asistido a un acontecimiento absolutamente inédito en la historia de la Región, como es el hecho de que se produzca un motín de todo un pasaje de un tren de cercanías en la línea Murcia-Águilas, donde más de 70 personas se negaron a pagar el billete por los contínuos retrasos que vienen sufriendo".

Igualmente, ha criticado que en esta línea "se están produciendo traslados en autobús en condiciones absolutamente lamentables y con unos retrasos verdaderamente espectaculares".

A todo ello se une, además, la existencia de vagones y locomotoras "verdaderamente envejecidos" en la línea de cercanías entre Murcia y Alicante, que es la más usada de la Región. Se trata, añade, de vagones "antiguos, con problemas en la climatización, en los cierres o la iluminación", con una calidad media "muy deficitaria".

"Lo mismo sucede con las líneas de larga distancia, donde la situación tampoco es halagüeña", según Bernabé, quien se ha referido a los "tan cacareados y conocidos híbridos Alvia, que se nos vendieron como la panacea y, en la práctica, están resultando un triste fiasco, o los Altaria".

Se trata, añade, de dos sistemas de transporte que unen la Región con la capital y que "acumulan retrasos e incidencias de continuo". Y todo ello "se está produciendo de forma muy singular desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018", según Bernabé, quien lamenta que la situación desde entonces es de "auténtico cine 'gore'".

Ha recordado que, con el Gobierno del PP, "estaba previsto que el AVE llegara provisionalmente en superficie a Murcia en el año 2018 mientras se ejecutaba el soterramiento". En cambio, ha lamentado que la llegada del AVE a Murcia ha quedado pospuesta "hasta el año 2023", mientras que el proyecto que estaba ya en marcha para que Cartagena tuviera AVE en 2020 "nos lo dilatan, como mínimo, hasta 2025".

"En Lorca, el Gobierno del PP había presentado un proyecto para que las vías desaparecieran de la superficie y el AVE llegara a la ciudad del Sol en 2022 y, de momento, lo único que sabemos es que está guardado en el fondo de un cajón y sin visos de abrirse durante mucho tiempo", ha aseverado el senador 'popular'.

"LA AUSENCIA DEL AVE IMPIDE OTRAS MEJORAS"

Ante esta situación, Bernabé advierte que el problema que subyace es que "con la ausencia del AVE se está impidiendo también la mejora de los cercanías y de los trenes regionales en la Comunidad de Murcia".

Y es que los nuevos trenes que tienen que venir a mejorar las condiciones de cercanías y de regionales "no funcionan a gasoil, sino movidos por la energía eléctrica". Por tanto, señala que, hasta que no haya vías electrificadas, "va a ser imposible que se acometan mejoras reales en estos servicios ferroviarios tan demandados".

"Dicho de otro modo: hasta que no haya AVE a Murcia no va a haber mejoras en la red de cercanías entre Murcia y Alicante; y hasta que no haya AVE a Cartagena, no va a haber mejoras en las líneas regionales entre Cartagena y Murcia; y hasta que no llegue el AVE a Lorca, no va a haber mejoras en la línea de cercanías entre Murcia y Águilas", ha remarcado.

Todo ello, además, "partiendo de la premisa de que se produzca de forma simultánea la renovación de la flota de trenes anunciada por RENFE, que es un anuncio que hizo el Gobierno del PP en 2018 y que hoy, en 2020, su contrato sigue sin ser adjudicado, por lo que no sabemos quién va a construir esas nuevas unidades", advierte.

Bernabé ha precisado que se trata de una cuestión "importante", porque está previsto que vengan a mejorar la situación de cercanías regionales en la Comunidad de Murcia "nada menos de esos 19 nuevos trenes".

Por todo ello, el PP exige al PSOE, a Pedro Sánchez y a sus socios de Gobierno "que se recupere la hoja de ruta que fijó el Gobierno del PP, en la que la electrificación de las vías tanto para AVE como para cercanías y líneas regionales era la premisa fundamental para que los trenes circularan en la Comunidad con las debidas condiciones".

"Pero mucho nos tememos que esto no se va a producir hasta la llegada de nuevo del PP al Gobierno de la nación y con Pablo Casado como presidente, porque el PSOE no tiene ninguna previsión de mejoras reales en los servicios ferroviarios hasta muchos años vista", ha concluido.