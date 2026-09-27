El PPRM exige a Sánchez un Plan de Ayudas de Emergencia a los sectores agrario y pesquero

Antonio Luengo - PARTIDO POPULAR

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, defenderá el martes, en el Pleno de la Cámara Alta, una moción para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un Plan de Ayudas de Emergencia a los sectores agrario y pesquero ante la fuerte subida del gasóleo y los fertilizantes, "que compromete la rentabilidad de miles de explotaciones".

Luengo ha urgido al Ejecutivo central a que "abandone su inacción y adopte de una vez medidas para paliar los sobrecostes que están sufriendo quienes garantizan nuestra alimentación". "El momento que atraviesa el sector agrario y español no puede ser más difícil", ha subrayado el senador del PP.

"El desmesurado incremento del gasóleo y los fertilizantes, con los carburantes un 48 por ciento más caros, puede dejar a miles de agricultores sin poder sembrar y a otros tantos pescadores sin faenar", ha alertado.

Y es que, según ha dicho Luengo, "wn plena campaña de siembra del cereal y de vendimia, con la recolección de frutas y hortalizas en marcha y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna, el campo necesita certidumbre y garantías sobre unas ayudas que resultan fundamentales para afrontar el incremento de los costes de producción".

"La Unión Europea ha habilitado un marco que permite a los Estados miembros compensar hasta el 70 por ciento de los costes adicionales derivados del encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes: el Marco Temporal de ayudas de Estado en respuesta a la crisis en Oriente Próximo, adoptado por la Comisión Europea el 29 de abril de 2026 y disponible hasta el 31 de diciembre de 2026", ha recordado el senador.

"Bruselas fija el marco y el límite porcentual de la ayuda, pero es cada Estado miembro quien establece las referencias económicas y decide los recursos que destina a financiarla, pero, por desgracia, el Gobierno de España no está utilizando todo ese margen", ha explicado.

El senador del PP ha advertido que "retirar gradualmente estas ayudas en plena crisis, cuando las circunstancias que las justificaron no han cambiado, es un error". "Lo que procede es exactamente lo contrario: revisarlas inmediatamente al alza", ha propuesto.

Todo ello, continúa, "tanto las ayudas al gasóleo agrícola y pesquero, prorrogándolas desde el 1 de octubre de 2026 y suprimiendo el límite nacional de 0,20 euros por litro; como las ayudas a los fertilizantes, corrigiendo las cuantías actuales y aportando los recursos necesarios para compensar hasta el 70 por ciento del incremento real de su precio soportado por las explotaciones".

El senador del PP también ha defendido "sustituir el sistema actual de tramitación y pago de estas ayudas por un sistema ágil, que garantice que lleguen a los agricultores y pescadores que realizan el gasto, y en el que estos no tengan que adelantar el dinero".

"A todo ello se suma la falta de lluvias, que agrava la situación de numerosas explotaciones y exige que el Gobierno de España convoque de forma urgente la Mesa Nacional de la Sequía para dar respuesta al sector", ha apuntado Luengo.

"Frente a la parálisis del desgobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular no se queda de brazos cruzados y pone encima de la mesa medidas para defender, ayudar y proteger a los que nos alimentan", ha concluido.