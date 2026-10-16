El PPRM prepara una campaña "cercana a los ciudadanos" donde "aportar soluciones y propuestas de Gobierno"

Reunión del Comité de Campaña del PPRM - PARTIDO POPULAR

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Campaña del PP en la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha explicado que la formación prepara una campaña "cercana a los ciudadanos en la que palpar la realidad social de la Región".

La estrategia 'popular' está pensada "para conocer los problemas de los ciudadanos y para aportarles soluciones y propuestas de Gobierno", ha indicado Segado en rueda de prensa después de la primera reunión del comité.

"La gente está ilusionada, la sociedad quiere un cambio, una regeneración de verdad de la democracia en España y que se abra una nueva etapa", ha manifestado el también vicesecretario general del PPRM.

La campaña estará basada en el "contacto diario con los ciudadanos en las calles y las plazas, y en reuniones con la sociedad civil y con los principales actores sociales y económicos". Asimismo, se dirigirán de manera directa a los jóvenes a través de una campaña en redes sociales "con sus mismos códigos" y hablando directamente con ellos.

El comité de campaña se aprobó este pasado jueves de manera unánime y es el más numeroso del PP hasta la fecha.