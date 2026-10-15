Joaquín Segado será el presidente del Comité de Campaña del PP de la Región de Murcia para el 29N

Junta directiva del PP - PPRM

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Partido Popular de la Región de Murcia ha elegido al Comité de Campaña encargado de planificar y aplicar la estrategia electoral de cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. El máximo órgano entre congresos, liderado por el presidente del partido, Fernando López Miras, ha designado como presidente del citado comité a Joaquín Segado, vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral, y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional.

"Estas elecciones no las ha convocado Sánchez, las han convocado los españoles, y son las elecciones que van a propiciar el cambio que España necesita", ha afirmado el presidente. Fernando López Miras ha asegurado ante la junta, afiliados y simpatizantes que "nos ponemos ya a trabajar desde la Región de Murcia para que Feijóo sea presidente", y ha añadido que "quedan 45 días para las elecciones y lo vamos a dar todo para cambiar las cosas, porque en este momento crucial para España y los españoles, el PP está listo".

"Salimos a ganar y conformar una mayoría suficiente y necesaria para que la Región de Murcia pueda seguir avanzando, es una cita crucial para dejar atrás el maltrato que Sánchez nos ha impuesto durante estos ocho años", ha resaltado Fernando López Miras.

PRIMER ENCUENTRO ESTE VIERNES

"La sociedad de la Región tiene por fin la oportunidad de decir no al Gobierno del castigo y la desigualdad, al Gobierno que nos ha tratado como españoles de segunda en financiación, agua o infraestructuras", ha afirmado por su parte Joaquín Segado, quien ha anunciado que el Comité de Campaña celebrará ya su primer encuentro este viernes, "porque nuestra Región no puede perder ni un minuto más, tenemos que acabar con la corrupción, con las políticas de división y desigualdad y volver a poner a funcionar España con una gestión seria, responsable y respaldada al fin con unos presupuestos".

El Comité Electoral está integrado por un total de 31 miembros, incluido el presidente, y se estructura en distintas áreas de trabajo.

Joaquín Segado ejercerá como director de campaña. El área de actos públicos y movilización estará integrada por Guadalupe Soltero, Francisco Abril, Fran Sánchez, José García Serrano y Pedro Ruipérez, mientras que Sonia Carrillo y Andrés Torrente serán los responsables de la agenda de los candidatos.

Verónica López, Diego Avilés, Sara Rubira, José Francisco Lajara y Jesús Cano estarán al frente de los actos municipales, y Luis Alberto Marín se encargará de la campaña de dirigentes nacionales. Por su parte, Marisa López Aragón, Conchita Ruiz y Joaquín Buendía serán los responsables de los actos sectoriales.

El área de voto exterior e inmigración, voto por correo y CERA estará integrada por Juan José Almela, Lourdes García, Miriam Pérez, Maruja Pelegrín y Nicolás Gonzálvez. Juan Pablo Caballero, Fulgencio Perona, José Francisco Muñoz y Juan José Mata serán los responsables de apoderados e interventores, mientras que Eduardo López asumirá la responsabilidad de Nuevas Generaciones.

Alejandro Zamora se encargará del presupuesto y la financiación, y José Antonio Izquierdo, Pedro Rivera y Rafael Gómez integrarán el área de asesoría jurídica.