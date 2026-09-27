El precio del suelo urbano en la Región supera los 200 euros el metro cuadrado por primera vez desde 2014

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en la Región de Murcia se situó en 201,8 euros en el segundo trimestre del año en curso, lo que supone un incremento del 8,3% en comparación con el trimestre anterior (186,4 euros) y un repunte del 30,9% respecto al mismo periodo de 2025 (154,2 euros).

Así se desprende del informe publicado por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) a partir de los datos aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Con este valor, el coste medio del suelo urbano en la Comunidad supera los 200 euros por metro cuadrado por primera vez desde el primer trimestre de 2014 (cuando se fijó en 206,8 euros) y se aproxima a la media nacional, situada en 207,8 euros para este segundo trimestre de 2026.

Por tamaño de municipio, los precios más elevados se registraron en los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, con una media de 214 euros por metro cuadrado, seguidos de los de más de 50.000, donde el suelo cotizó a 201,1 euros.

Por su parte, los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes alcanzaron los 129,9 euros el metro cuadrado, mientras que las localidades de entre 5.000 y 10.000 fijaron su importe en 76,8 euros por metro cuadrado de media.