Previsión meteorológica para este domingo, 27 de septiembre: cielos con intervalos de nubes altas y brumas

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 27 de septiembre, cielos nubosos de nubes altas, con intervalos de nubes bajas y brumas.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.