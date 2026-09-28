Previsión meteorológica para este lunes, 28 de septiembre: cielos cubiertos con probables precipitaciones débiles

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 28 de septiembre, cielos cubiertos, con probables precipitaciones débiles en el interior.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el interior occidental, con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables.
En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.