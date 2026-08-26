Previsión meteorológica para este miércoles, 26 de agosto: tormentas ocasionales y matinales en las sierras del interior

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MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles, 26 de agosto, cielos con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. No se descartan lluvias débiles y tormentas ocasionales por la mañana en las sierras del interior. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas irán localmente en ascenso en el noroeste, con pocos cambios en el resto; en cuanto a las máximas, se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a moderados de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.