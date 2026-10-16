Previsión meteorológica para este viernes, 16 de octubre: cielos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 16 de octubre, cielos nubosos con nubes bajas y medias, sin descartar chubascos ocasionales en la mitad occidental.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en las sierras del interior; con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este a partir de mediodía, con intervalos moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.