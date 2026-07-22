La princesa Leonor y Carlos Alcaraz, los favoritos de los murcianos para irse de cañas este verano

Archivo - Carlos Alcaraz - Christophe Gateau/dpa - Archivo

MURCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La princesa Leonor y Alcaraz son los favoritos de los murcianos para irse de cañas este verano, según un estudio de Cerveceros de España.

De esta forma, la princesa Leonor de Borbón es la personalidad con la que más murcianos se irían de cañas, al obtener el 16,3 por ciento de los votos en la encuesta. La princesa de Asturias encabeza el ranking por delante de Rosalía (11,3 por ciento), y Belén Esteban y Sara Carbonero, que empatan en el tercer puesto con un 10 por ciento de los votos. Completan el top cinco Úrsula Corberó (8,8 por ciento) y Aitana (8).

El ranking masculino está liderado por Carlos Alcaraz (15 por ciento), seguido de Felipe VI y Javier Bardem, ambos con el 13,8 por ciento de los votos. Antonio Banderas (12,5) y Rafa Nadal (11,3) completan el top cinco de las figuras preferidas de los murcianos para compartir una caña.

A nivel nacional, el ranking femenino está compuesto por Rosalía, Úrsula Corberó, Aitana, Sara Carbonero, la princesa Leonor de Borbón, Cristina Pedroche, Belén Esteban, Carmen Lomana, Ester Expósito y Georgina Rodríguez.

En cuanto los hombres, este listado lo integran Antonio Banderas, Javier Bardem, Rafa Nadal, Ibai Llanos, Marios Casas, el rey Felipe VI, Fernando Alonso, Alejandro Sanz, Carlos Alcaraz, Lamine Yamal. Los deportistas preferidos para irse de cañas

El estudio, por primera vez, ha dedicado un apartado específico a los deportistas favoritos para irse de cañas este verano, entre los que se encuentran varios futbolistas de la Selección.

En la Región de Murcia, Carlos Alcaraz es el favorito indiscutible, seguido por Andrés Iniesta, Rafa Nadal, Marc Cucurella e Ilia Topuria.

En cuanto a las deportistas femeninas, encabeza el ranking Carolina Marín, seguida de Ana Peleteiro, Mireia Belmonte, Aitana Bonmatí y Ona Carbonell.

A nivel nacional, el listado masculino se compone de Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Marc Márquez, Marc Cucurella, Carlos Alcaraz, Ilia Topuria, Lamine Yamal, Carlos Sainz, Marcos Llorente y Rodri Hernández. El listado femenino está compuesto por Carolina Marín, Ana Peleteiro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mireia Belmonte, Ona Carbonell, Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Jenni Hermoso y Cata Coll.