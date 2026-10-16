El programa Icref+Agro de la Comunidad respalda 175 operaciones y moviliza más de 47,6 millones en inversiones

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el director general del Icref, Daniel Giner, durante la visita - CARM

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El programa público Icref+Agro de la Comunidad ha permitido aprobar un total de 175 operaciones financieras por un valor superior a los 31 millones de euros desde su puesta en marcha en diciembre de 2021, según ha informado el Gobierno regional.

Estas concesiones crediticias han movilizado inversiones globales por importe de más de 47,6 millones de euros en el tejido empresarial regional, lo que equivale a un retorno de 3,03 euros invertidos por cada euro aportado por el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref), con una contribución directa al mantenimiento de 3.654 puestos de trabajo.

Los datos los ha facilitado este viernes la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante su visita a las instalaciones de una firma lorquina dedicada a la alimentación para mascotas beneficiaria de este esquema de liquidez.

La titular de Economía ha destacado que la Comunidad facilita inversiones y proyectos de crecimiento para que las empresas accedan a financiación en condiciones ventajosas a fin de incrementar la capacidad productiva y generar empleo.

"Queremos que las empresas de la Región que tienen proyectos, mercado y capacidad para crecer encuentren un aliado que les ayude a dar ese siguiente paso. Nuestro objetivo es poner a su disposición herramientas útiles que faciliten la inversión y permitan que ese crecimiento se traduzca en más actividad y más empleo", ha afirmado López Aragón.

El respaldo concedido a la empresa lorquina financiará un proyecto destinado a incorporar nueva maquinaria industrial, ampliar la capacidad de fabricación y atender el aumento de la demanda internacional. La firma, que en 2025 alcanzó los 169 trabajadores frente a los 126 del ejercicio anterior, incrementó su facturación un 38% el pasado año.

"Detrás de estas líneas hay proyectos concretos, empresas que compran maquinaria, amplían instalaciones, acceden a nuevos mercados y generan oportunidades de empleo. Esa es la verdadera utilidad de estos instrumentos y la razón por la que seguimos reforzándolos", ha añadido la consejera.

REFUERZO DE LA LÍNEA HASTA LOS 38 MILLONES DE EUROS

La línea Icref+Agro, dirigida a autónomos y compañías del sector agrario y agroalimentario, amplió su presupuesto el pasado mes de septiembre en cuatro millones de euros, con lo que su dotación global alcanzó los 38 millones de euros desde su puesta en marcha.

Las operaciones cuentan con la garantía de Aválam, esquema que elimina la obligación de aportar garantías hipotecarias y asume el coste de la comisión del aval por parte del Icref.

López Aragón ha subrayado que "no se trata simplemente de poner financiación a disposición de las empresas, sino de eliminar obstáculos para que proyectos empresariales viables puedan llevarse a cabo y generar riqueza en la Región de Murcia".