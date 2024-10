La programación de otoño de Cartagena comprende más de 150 actividades, con nombres como Ara Malikian o Anabel Alonso

CARTAGENA (MURCIA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación del Ayuntamiento de Cartagena este otoño incluirá más de 150 actividades culturales con nombres como Santiago Posteguillo, Pedro Simón, Lori Meyers, Luis Piedrahita, Ara Malikian, Eva Hache, Anabel Alonso, La Carroza del Teatro Real, Goyo Jiménez, Pat Metheny, Salvador Sobral, Sabina Urraca, María León, Juan Ramón Lucas, Berto Romero, Cristina García Rodero, Silvia Abril o El Kanka.

Así lo ha hecho saber la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien ha anunciado que, por primera vez en el municipio se ha hecho una agenda cultural en papel que reúne, en un solo librillo, toda la programación de nuestra ciudad.

"Una de mi apuestas con la creación de la dirección general de cultura era la de la coordinación no solo de los eventos, si no de toda la agenda de ciudad, y como resultado, este programa que va a ser una genial guía para que los ciudadanos sepan qué actividad cultural puede hacer cada día; desde esta semana a Navidad" ha comentado.

En lo que respecta a la apertura de la Biblioteca los sábados, Arroyo ha destacado que "era un servicio muy demandado por los usuarios y por fin lo vamos a llevar a cabo". Y es que a partir de este sábado, 5 de octubre, las bibliotecas del Luzzy, tanto la de adultos, como la infantil se abrirán en horarios de mañana.

Además, de lunes a viernes, seis de las diez bibliotecas amplían horario y así, por ejemplo, la del Luzzy va a estar abierta desde las 9 de la mañana a la 9 de la noche, ininterrumpidamente. "También vamos a aumentar los días de apertura de los puntos de préstamo del Mercado Santa Florentina y el Polígono de Santa Ana", ha añadido la alcaldesa.

CREADORES Y MÚSICA EN VELA, NUEVOS PROGRAMAS

Esta temporada se va a llevar a cabo un nuevo ciclo musical, que se denomina 'Creadores', con el que se pretende fomentar al mismo tiempo a los músicos locales de Cartagena y las salas de concierto. Por eso, todos los miércoles de este otoño habrá un concierto en Mr. Witt Café.

El ciclo se inaugura este miércoles, 2 de octubre, con Ari Brau, que actúo en la presentación del ciclo. Por él pasarán también Pedriñanes 77, Santiago Campillo, Valters Band, Fonoporta y Karlan. Este ciclo incluye además los conciertos que se llevarán a cabo en el Cartagena Jazz Festival de José Antonio Aarnoutse Cuarteto, Five For Jazz y Raúl Pérez Quartet.

También ha citado como novedad 'Música en vela', con conciertos que esta temporada se inician con alumnos y profesores del Conservatorio de Música en Cartagena, donde la música clásica se interpretará "bajo la luz tenue de cientos de velas" en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Utópolis, organizado por Cristina Roca y Jesús Nieto, que celebra ya su segunda edición, convirtiéndose en la gran feria de artes imaginarias. "Nuestro apoyo al teatro es firme y decidido", ha señalado Arroyo, quien ha recordado que este verano se han llevado a cabo 27 actuaciones dentro del circuito y este otoño tendrán lugar 36 "difundiendo el gran trabajo que realizan tanto las compañías profesionales de Cartagena, como las de aficionados".

Además, esta temporada "se ha recuperado para la ciudad el teatro más comercial" que se llevará a cabo en El Batel, con la presencia de actrices como Anabel Alonso, María León o Silvia Abril.

También, se ha dado su lugar al teatro más independiente o de autor, que se llevará a cabo aquí en el Luzzy, con las obras 'Nacional 340' de Physical Collage & Sforza Producciones y 'Señora, córrase' de Las Galgas + Teatro de la Entrega. Además la programación trimestral de teatro, tiene otro espacio de representación en el Teatro Circo Apolo de El Algar, a lo que hay que sumar el Certamen Nacional de Teatro de Aficionado.

"Por cierto, no os perdáis, el sábado 26 de octubre, en la plaza Juan XXIII, la Carroza del Teatro Real, donde disfrutaremos con las mejores óperas y zarzuelas" ha remarcado Arroyo.

Por otro lado, ha afirmado que este año, se sigue acercando la Cultura a las familias con un programa de artes escénicas, con teatro y circo, dirigido a los más pequeños de la casa tanto en Los Juncos como en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Comienza este sábado con la Compañía Cirko Psikario y su espectáculo 'Alolo', en Los Juncos, donde también El Remolino Escenario actuará con 'Hoy es un buen día para ser niño'. Continuará con las compañías Fábrica de Paraules y sus 'Ritmos Animalescos' o el concierto de La Fantastica Banda. Ambos en el Luzzy, adquiriendo una entrada a 4 euro

CULTURA CERCANA

Esta programación familiar se unirá a la programación de 'Cultura Cercana', que son las actividades que desde la Concejalía de Cultura se van a llevar a cabo en barrios y diputaciones con más de 20 actuaciones, para implicar, dinamizar y promover la participación de la población infantil en la cultura y las artes.

Incluye un programa público que se llevará a cabo durante viernes y sábados, de octubre y noviembre, en diferentes barrios y diputaciones de la ciudad: Los Barreros, San Félix, Miranda, Barriada Virgen de la Caridad, San Isidro, La Magdalena, Tallante y Molinos Marfagones.

Por la sección dedicada a las Letras pasarán por Cartagena, entre otros, escritores como Pedro Simón que presentará su último libro 'Los Siguientes' --jueves, 3 de octubre--, Sabina Urraca con su 'El Celo' --5 de noviembre-- Juan Ramón Lucas con 'Melina' --12 de noviembre--. Además, estará Emilio del Río Sanz realizando su 'Fiesta Mitólogica Salvaje' --23 de octubre--.

También vuelve la Ficcmoteca y todos los viernes, en la Casa de la Cultura, habrá una cita con el cine de autor menos comercial. Además de las 8 películas programadas en este ciclo, en noviembre se celebrará el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Comienza la temporada con la proyección de 'La Quimera' de Alice Rohrwacher, el 4 de octubre; y continuará con 'El viejo roble' de Ken Loach, 'How to have sex' de Molly Manning Walker, 'Perfect Days' de Win Wenders, 'Reinas' de Klaudia Reynicke y 'La casa' de Álex Montoya

Cartagena Piensa sigue teniendo su gran espacio y, "como es habitual, pasarán grandes del pensamiento y de la cultura científica". Seguirán sus ciclos de 'Café filosófico', 'Mujeres arte e historia', o la invitación a grandes del pensamiento como Ana Carrasco, conocida como la filósofa del mal, o de grandes de la Cultura, como la fotógrafa Cristina García Rodero.

Y El Batel esta temporada programará a grandes nombres del humor como Ana Morgade, Luis Piedrahita, Eva Hache, Berto Romero y grandes de la música como El Kanka o Ara Malikian.

CARTAGENA ES CULTURA

Durante estos meses se llevarán a cabo, también, la 'Semana de la Novela Histórica', 'Cartagena Suena... en los balcones', la programación flamenca de 'Cartagena Jonda', el festival 'Hermosa Fest', el 'Certamen Nacional de Teatro de Aficionado', 'Festival Never Die', el Cartagena Jazz Festival y el ciclo de cine con la Alianza Francesa, entre otros.

La programación incluye grandes exposiciones, como la colectiva que tendrá lugar esta temporada en el Palacio Consistorial, a partir del 28 de octubre, bajo el título 'This is pop!' con 63 producciones de 29 artistas que abordan el arte pop desde sus orígenes en los años 50 hasta nuestros días.

También tendremos la exposición de los jóvenes cartageneros, Arturo Méndez, María Briones y Javier Cruzado que se han unido en la exposición 'Residuos de un todo' y que se inaugurará a finales de octubre, aquí en el Luzzy.

Toda la programación está en un folleto que ha publicado el Ayuntamiento de Cartagena y en la web cultura.cartagena.es y en la agenda ciudad de cartagena.es.