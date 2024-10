PSOE considera que la Región mejoraría si el PP aceptara el acuerdo con los socialistas para los Presupuestos regionales

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha considerado, tras conocer los resultados del Barómetro de otoño del CEMOP, que a la Región "le iría mucho mejor si el PP aceptara el ofrecimiento del PSOE para llegar a acuerdos en los asuntos importantes para esta comunidad autónoma, como los Presupuestos regionales y la financiación".

Fernández considera que el presidente regional "no tiene ninguna excusa" para no presentar los Presupuestos regionales para 2025 porque en el caso de que se repitieran las elecciones autonómicas, "el PP seguiría en minoría y todo seguiría igual". La socialista considera que el PP "no se atreve a despegarse de los mensajes impuestos por la ultraderecha para no perder votos", pese a que en el Barómetro, "se observa que los murcianos no perciben que la ruptura PP y Vox haya tenido graves consecuencias sobre la gobernabilidad porque son lo mismo".

Desde el PSOE hacen un llamamiento al presidente regional para que "deje de anteponer sus intereses personales y partidistas a los intereses de las personas que viven en esta Región y acepte la mano tendida del PSOE para llegar a acuerdos". Fernández ha recordado que en el Barómetro se percibe a los políticos como el principal problema, motivo por el que consideran importante que se acepte el acuerdo propuesto por el PSOE. "Nuestro secretario general, Pepe Vélez, le ha pedido por escrito y en varias ocasiones, una reunión para abordar estos asuntos, pero López Miras ni siquiera ha respondido, lo que demuestra su nula voluntad de acuerdo".