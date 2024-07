PSOE Murcia afirma que la CARM destina a los ayuntamientos "una parte ínfima" de lo que recibe del Estado

MURCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha asegurado que el Gobierno regional del PP sigue dando "migajas a las murcianas y murcianos, en lugar de hacer un reparto justo y equitativo" haciendo referencia a la firma del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos en 2024 y 2025 entre el Gobierno regional y municipal. Además, ha criticado que el alcalde José Ballesta haya "celebrado como un triunfo" la inversión de 2,7 millones de euros "cuando solo este año la CARM va a recibir 303 millones del Estado en este concepto".

Por otra parte, el portavoz socialista ha asegurado que "no se trata de comparar cuando recibe cada municipio" sino que "lo importante es que el Gobierno regional destina a los ayuntamientos una parte ínfima de esos 303 millones que recibe del Estado, y no aclara qué hace con el resto del dinero que recibe como heredera de la Diputación, al ser una Comunidad Autónoma uniprovincial, y que debería repartirlo entre los municipios, entre ellos Murcia".

En este sentido, Ginés Ruiz ha apuntado que este plan bianual, "pese a ser totalmente irrisorio, ha aumentado más de un 50 % respecto al bienio anterior, en el que el Gobierno Regional castigó al municipio de Murcia por tener un gobierno socialista, sin dar a Murcia lo que le correspondía ni por población ni por las competencias impropias que asumía para no desatender a las vecinas y vecinos del municipio, que suponen a este Ayuntamiento más de 40 millones anuales".

Ruiz ha lamentado que el gobierno municipal no haga "ningún tipo de reclamación a sus colegas de partido en San Esteban, cuando en otras situaciones saltan de manera airada a exigir al Gobierno de España, y en esta ocasión, que saben que están dando menos dinero del que deberían darnos, no hay ni una sola declaración exigiendo lo que nos corresponde" algo, ha asegurado, que es producto de "no querer enfadar a sus jefes del PP".