PSOE de Murcia: "No se ejecutarán los proyectos y esto es un engaño a los murcianos y a las murcianas"

Publicado 04/10/2018 13:15:45 CET

MURCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha mantenido su rechazo al presupuesto de 2018, aunque la Corporación, con los votos de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Trigueros, lo ha sacado adelante al desestimar las alegaciones presentadas en el Pleno, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"Ballesta pasará a la historia por ser el alcalde que ha bloqueado este municipio", ha afirmado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández, en la sesión plenaria convocada para aprobar definitivamente el Presupuesto 2018 y debatir las alegaciones que se han presentado. Ha advertido de que en lo que queda de año "no se ejecutarán los proyectos anunciados".

"Deberíamos estar hablando del presupuesto de 2019 y estamos todavía con el de 2018. Se van a empezar a redactar proyectos correspondientes a 2016 y 2017, que no verán la luz a finales de este mandato, y esto es un engaño a los murcianos y a las murcianas", ha afirmado Hernández.

La portavoz socialista ha criticado también a Ciudadanos, socio del Partido Popular en el Gobierno local. "PP y Ciudadanos están unidos en un sagrado matrimonio acordado desde arriba por sus mayores, que no es precisamente fruto de un amor que se haya ido forjando poco a poco", ha señalado.

"A estas alturas ya podemos concluir que no habrá presupuesto de 2019 y el alcalde Ballesta sigue haciéndose fotos y con esas fotos no basta. El PSOE en este Ayuntamiento no va a llegar a acuerdos mientras no sean ejecutados los ya adquiridos", ha sentenciado Hernández, quien ha recordado que las juntas municipales van a perder 1,9 millones con respecto a 2017 y ha seguido denunciando la cesión ilegal de trabajadores.

Tras el debate se ha procedido a una votación en la que se han desestimado las alegaciones al presupuesto de 2018 con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Trigueros y el rechazo de PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia.