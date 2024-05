PSOE: "El PP es exactamente lo mismo que Vox, ha comprado sus postulados machistas y viene a defenderlos a la Asamblea"

CARTAGENA (MURCIA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista e la Asamblea, Carmina Fernández, ha asegurado que el Partido Popular "es exactamente lo mismo que Vox, ya que ha comprado sus postulados machistas y además, viene a defenderlos a la tribuna de la Asamblea Regional", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"El PP intenta justificar lo injustificable, deberían hacérselo mirar y ponerse a trabajar de una vez por la igualdad entre mujeres y hombres", según Fernández, quien ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el pleno de la Asamblea Regional, donde ha defendido una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Hacienda en la que el Grupo Parlamentario Socialista pedía al Gobierno regional que incluya en los presupuestos de la Comunidad Autónoma un informe de impacto de género.

"Pero el PP y Vox la han rechazado con excusas puramente machistas", según Fernández. "¡Qué difícil lo ha tenido la señora Sánchez Ruiz para justificar su voto en contra de que se haga este informe de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma!", ha señalado la diputada socialista.

Ha insistido en que son "solo excusas machistas porque la realidad es que la Región de Murcia se presentan informes de impacto de género para todas las leyes, planes y proyectos, excepto para los presupuestos".

La viceportavoz socialista ha indicado que "el Estado y todas las comunidades autónomas, excepto la Región de Murcia y Madrid, presentan un informe de impacto de género en su presupuesto". "Pero el problema es que el PP incumple las leyes e ignora las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para que incluya en el texto refundido de la Ley de Hacienda la elaboración del impacto de género", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que los informes de impacto de género son un instrumento de análisis que permiten evaluar en qué medida las asignaciones presupuestarias corrigen la desigualdad entre hombres y mujeres y sus consecuencias, además de analizar la manera en que todas las acciones en materia de generación de ingresos y de gasto público pueden tener implicaciones diferenciadas para hombres y mujeres.

Al hilo, ha destacado que los informes de impacto de género son tan importantes en la Región de Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de violencia de género; la brecha salarial en 2023 es del 27%, lo que supone casi 5.500 euros anuales de diferencia; 4 de cada 10 mujeres tienen un contrato temporal, un 20 % más que los hombres, y 7 de cada 10 contratos a tiempo parcial se hacen a mujeres.

"Mientras tanto, el PP ha dejado de gastar partidas de cientos de miles de euros para prevenir la violencia machista en 2023; rechaza la educación afectivo-sexual para combatir la violencia machista; asume posiciones de Vox, que niega la violencia machista y blanquea agresiones y agresores, y ha desmantelado las concejalías de Igualdad en los municipios en los que han pactado con la ultraderecha", ha remarcado.

Finalmente, Fernández ha denunciado públicamente que el diputado de Vox, Rubén Martínez Alpañez, "ha dicho en la tribuna que hay un género inferior y ha llamado pantomima a la igualdad de género".

"Los socialistas no vamos a permitir estas afirmaciones, porque la igualdad de género es un derecho por el que llevan luchando millones de mujeres en el mundo durante mucho tiempo y no va a llegar Vox a minimizarlo y el PP a blanquear esta barbaridad. Me pregunto si el Partido Popular tiene algo que decir sobre estas declaraciones machistas de su socio de gobierno", ha concluido.