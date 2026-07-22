El Puerto de Cartagena supera los 16,9 millones de toneladas en el primer semestre de 2026

Archivo - Puerto de Cartagena - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Cartagena ha movido durante el primer semestre del año 16,9 millones de toneladas de mercancías, un 4,87 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, confirmando la solidez de su actividad y su papel como una de las principales infraestructuras logísticas del sistema portuario español para el abastecimiento energético, industrial y agroalimentario.

El crecimiento registrado responde al buen comportamiento de los distintos tipos de mercancías y confirma la capacidad del Puerto de Cartagena para adaptarse a las necesidades del mercado y ofrecer una respuesta eficiente a sectores esenciales para la economía, han informado fuentes de la Autoridad Portuaria.

En cuanto al tipo de mercancía, los graneles sólidos han sido el principal motor del crecimiento. Entre enero y junio superaron los 4 millones de toneladas, un 29,81 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Destaca especialmente el comportamiento de los productos vinculados al sector agroalimentario. Los cereales y sus harinas superan los 1,6 millones de toneladas, impulsados por la demanda de materias primas para la alimentación animal, mientras que las habas y harina de soja alcanzan las 463.519 toneladas, consolidando al Puerto de Cartagena como en segundo puerto español en agroalimentario.

También crecen los carbones y coque de petróleo, con 648.363 toneladas, y los otros minerales no metálicos, que rozan las 372.000 toneladas, prácticamente triplicando las cifras del año anterior.

Los graneles líquidos, principal tráfico del Puerto, mantienen un elevado nivel de actividad con más de 12,3 millones de toneladas, apenas un 1,1 por ciento menos que en el primer semestre de 2025.

Dentro de este grupo destacan el crecimiento del gasoil, que aumenta un 44,21 por ciento hasta superar los 1,42 millones de toneladas; la gasolina, que prácticamente duplica su tráfico con 566.248 toneladas; los productos químicos, que alcanzan 1,15 millones de toneladas tras crecer un 234,7 por ciento; los aceites y grasas, con un incremento cercano al 40 por ciento; y los biocombustibles rozaron las 200.000 toneladas.

El ligero descenso global se explica principalmente por la reducción de las entradas de petróleo crudo y gas natural, que continúan siendo dos de las mercancías con mayor peso en la actividad del puerto.

Por su parte, la mercancía general mantiene prácticamente el volumen del pasado año con 467.562 toneladas. Dentro de este tráfico sobresalen el crecimiento de las frutas, hortalizas y legumbres, que aumentan un 64,22 por ciento, así como los productos siderúrgicos y los pescados congelados y refrigerados, reflejo de la creciente diversificación de mercancías que opera el Puerto de Cartagena.

En cuanto al tráfico de contenedores, durante los seis primeros meses del año se han movido 22.218 TEU, manteniéndose en niveles similares a los del ejercicio anterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha señalado que "estos datos demuestran la capacidad del Puerto de Cartagena para responder a las necesidades de sectores estratégicos de nuestro país. El crecimiento de los graneles sólidos, unido a la estabilidad de los líquidos, refleja la fortaleza de una infraestructura que sigue ganando competitividad gracias a las inversiones que estamos desarrollando y a la confianza de nuestros clientes".

Para el presidente de la APC, "el Puerto continúa siendo un aliado imprescindible para la industria, el sector energético y el agroalimentario, facilitando el abastecimiento de materias primas y contribuyendo al desarrollo económico de la Región de Murcia y del conjunto de España".

Por ello, ha recordado que "el Puerto de Cartagena necesita seguir creciendo con proyectos claves como la nueva Terminal Polivalente de Barlomar y la nueva Dársena de El Gorguel".

MÁS CRUCEROS Y MÁS PASAJEROS

La actividad de cruceros mantiene también una evolución positiva. Durante el primer semestre han hecho escala en Cartagena 77 cruceros, un 4,05 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, con 117.593 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 33,54 por ciento y la mejor cifra de la historia del Puerto.

Estas cifras consolidan el posicionamiento de Cartagena como uno de los destinos de cruceros con mayor proyección del Mediterráneo y refuerzan el impacto económico que este tráfico genera sobre el comercio, la hostelería y el conjunto de la actividad turística de la ciudad.