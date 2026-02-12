Los regantes celebran el nivel 1 de la cabecera del Tajo: "Es el nivel soñado"

Archivo - Trasvase Tajo-Segura (Archivo)
Archivo - Trasvase Tajo-Segura (Archivo)- CHS - Archivo
Europa Press Murcia
Actualizado: jueves, 12 febrero 2026 18:10
Seguir en

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, ha celebrado que, tras la lluvia y la nieve, la cabecera del Tajo ha alcanzado el nivel 1, el máximo trasvasable.

La cuenca del Tajo se encuentra al 81%, mientras que la del Segura está al 39% de su capacidad "y no todo son aguas propias", ha apuntado Jiménez, quien ha afirmado en un vídeo compartido en X, que estos momentos son de "alegría nacional en lo que a aguas se refiere".

Según el presidente de los regantes, esto puede significar "dos años de tranquilidad tanto para el abastecimiento, para el agua de la industria, del comercio, del turismo y del sector primario".

"Esperemos que esa alegría sea generalizada y que no vuelva a haber críticas porque estemos viviendo una época de abundancia en el Levante", ha manifestado. "El trasvase está vivo, señores del Ministerio, déjenlo vivir", ha concluido.

 

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado