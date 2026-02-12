Los regantes celebran el nivel 1 de la cabecera del Tajo: "Es el nivel soñado"

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, ha celebrado que, tras la lluvia y la nieve, la cabecera del Tajo ha alcanzado el nivel 1, el máximo trasvasable.

La cuenca del Tajo se encuentra al 81%, mientras que la del Segura está al 39% de su capacidad "y no todo son aguas propias", ha apuntado Jiménez, quien ha afirmado en un vídeo compartido en X, que estos momentos son de "alegría nacional en lo que a aguas se refiere".

Según el presidente de los regantes, esto puede significar "dos años de tranquilidad tanto para el abastecimiento, para el agua de la industria, del comercio, del turismo y del sector primario".

"Esperemos que esa alegría sea generalizada y que no vuelva a haber críticas porque estemos viviendo una época de abundancia en el Levante", ha manifestado. "El trasvase está vivo, señores del Ministerio, déjenlo vivir", ha concluido.