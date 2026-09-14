La Región estrena la FP dual intensiva, con más horas en empresas y formación remunerada

El Consejero De Educación Y Formación Profesional, Víctor Marín, Visita La Escuela De Hostelería Y Turismo De Murcia ‘La Flota’, Con Motivo Del Inicio De Curso En FP. - CARM

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Formación Profesional de grado medio, grado superior y cursos de especialización ha comenzado este lunes las clases en los centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, que este curso ofertan 48.400 plazas, 1.600 más que el anterior y la cifra más alta de la historia regional.

Entre las novedades destaca la implantación de la FP dual intensiva, que permitirá al alumnado ampliar las horas de formación en empresas y recibir una remuneración económica, además del alta en la Seguridad Social. Esta modalidad se pone en marcha inicialmente en las familias profesionales de Hostelería y Turismo y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, con una formación en empresa de entre 700 y 1.000 horas. El curso ha comenzado con el 80% de las plazas cubiertas y el plazo para matricularse en las enseñanzas en las que todavía quedan vacantes permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre.

La oferta también incorpora 150 nuevas plazas semipresenciales en la familia de Sanidad, además de 73 en Transporte y Mantenimiento de Vehículos y nuevas enseñanzas como el grado medio de Técnico en Seguridad, en el IES Felipe II de Mazarrón, o Higiene Bucodental, en el IES Mar Menor de San Javier. El curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data pasa de 40 a 120 plazas y contará con modalidad semipresencial en Cartagena y Murcia, según ha informado la Comunidad.

Las solicitudes para estudiar FP han aumentado un 4,4% en el conjunto de la Región. Entre los municipios donde más han crecido destacan San Javier, con un 30% más de solicitudes; San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, con un 21%; Alguazas, con un 20%; Molina de Segura, con un 18%; Torre Pacheco, con un 13%; Alcantarilla, con un 7,5%; Caravaca de la Cruz, con un 7%, y Cartagena, con un 6,6%.

Además, el próximo curso se reducirá progresivamente la ratio en Formación Profesional de Grado Básico, que pasará de 25 a 23 alumnos en los ciclos con un máximo de 25 estudiantes y de 20 a 19 en aquellos que cuentan con 20 plazas.