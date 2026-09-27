La Región logra el bronce en Tecnología de la Moda en las competiciones mundiales de FP 'WorldSkills' Shanghái 2026

Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), logra medalla de bronce en Tecnología de la Moda en las competiciones mundiales de FP 'WorldSkills' Shanghái 2026 - CARM

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), ha logrado la medalla de bronce en Tecnología de la Moda en las competiciones mundiales de FP 'WorldSkills' Shanghái 2026.

El estudiante obtuvo medalla de oro en 'SpainSkills 2026' y ha representado a España en la final mundial. Es la primera vez que un alumno de la Región logra una medalla en la competición mundial.

Junto a Juan García, dos alumnos más de la Región han participado en 'WorldSkills' Shanghái 2026, representando a España. Se trata de David Iniesta, del CIFP Politécnico de Murcia, en CNC Fresado, y Noel Contreras, del CIFP Carlos III (Cartagena), en Animación 3D.

Las competiciones mundiales de Formación Profesional 'WorldSkills' se han celebrado en Shanghái (China) del 22 al 27 de septiembre. La entrega de premios se llevó a cabo hoy. Los tres estudiantes de la Región que han participado obtuvieron medalla de oro en 'SpainSkills 2026' y representarán también España en la final europea 'EuroSkills', que se celebrará en la ciudad alemana de Düsseldorf en 2027.

Junto a los alumnos, han formado parte de la delegación española 'WorldSkills Spain' los coordinadores técnicos Ramón Villar, del CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena, y Diego Fernández, del CIFP Politécnico de Cartagena; y los docentes tutores de los alumnos premiados Vicente Javier López, del CIFP Carlos III (Cartagena); Esteban Vivancos, del CIFP Politécnico de Murcia; y Amparo Quiñonero, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca).

La 48 edición de 'WorldSkills' ha reunido a 1.400 jóvenes estudiantes de FP procedentes de 70 países con 64 especialidades profesionales de competición. El lema de 'WorldSkills' internacional es 'Mejorar nuestro mundo con el poder de las competencias profesionales'. La competición cuenta con el apoyo de la Unesco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial.

12 MEDALLAS EN SPAINSKILLS 2026

El equipo de la Región de Murcia obtuvo 12 medallas en 'SpainSkills 2026', que se celebró el pasado mes de febrero en Madrid. Los resultados obtenidos por el alumnado regional batieron el récord histórico de medallas conseguidas en este certamen.

Los estudiantes lograron tres medallas de oro, cuatro de plata, tres de bronce y medallas de oro y plata en la categoría de exhibición. En la competición nacional, la delegación de la Región contó con 38 alumnos que participaron en todas las modalidades, 31 modalidades oficiales de competición y tres de exhibición, y que tuvieron que competir con 550 estudiantes de todo el país. El lema del equipo de la Región de Murcia fue 'Cabeza, corazón y FP'.