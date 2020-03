La Región de Murcia sigue sin presentar casos de coronavirus tras descartarlo en 60 pacientes

MURCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha afirmado que la Región de Murcia sigue sin presentar ningún caso positivo de coronavirus tras descartarlo en más de 60 pacientes que procedían de zonas de riesgo.

"Se han hecho más de 60 determinaciones a personas que procedían de zonas de riesgo y todas han resultado negativas hasta la fecha", ha ratificado Villegas. Asimismo, la Consejería ha atendido más de 750 llamadas a través de los teléfonos habilitados para pedir información o para la evaluación de los técnicos.

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por la evolución del coronavirus, Villegas ha insistido en pedir "tranquilidad y prudencia". Así, ha subrayado que la Consejería está en coordinación con el Ministerio de Sanidad a este respecto.

Ha señalado que los profesionales sanitarios, ahora mismo, están riesgo por esta situación, y representan un recurso "crítico" en el sistema nacional de salud y en el Servicio Murciano de Salud. Por este motivo, la Consejería está valorando realizar una instrucción dirigida a los profesionales sanitarios, sobre todo a médicos y enfermeros, con el fin de que no acudan a reuniones en las que se junten más de 20 o 25 personas.

"Es un personal que ahora tenemos que cuidar estrechamente porque va a ser, probablemente, nuestro soporte ante esta epidemia", según Villegas, quien ha precisado que ahora mismo no hay una situación de "alarma" pero sí que es necesario "ser prudentes".

A su juicio, el hecho de que no haya ningún caso positivo por el momento en la Región de Murcia "no significa que no tengamos que estar en esta fase de contención, con todas las alertas puestas". Y es que, ha señalado que Almería, Albacete y Alicante están en comunidades afectadas y sí están "en rojo".

"No sé qué diferencia hay, en definitiva, entre estas provincias y nuestra comunidad", según Villegas, quien destaca que la Región de Murcia participa en la fase de contención de la enfermedad en coordinación con el Ministerio y "con todas las alertas puestas para la detección probable o posible de un caso aquí".

PIDE LLAMAR AL 1-1-2 Y NO ACUDIR AL HOSPITAL

Mientras tanto, ha pedido a la población que, si presenta tos o fiebre "no acuda a un centro sanitario", sino que llame al Teléfono Único de Emergencias 1-1-2, donde le dirán lo que tiene que hacer".

Si son situaciones que no revisten gravedad, ha indicado que personal sanitario acudirá al domicilio a valorarlo; y si es un tema urgente, la Consejería prefiere que los sanitarios "acudan al sitio y recoger al paciente" porque así se toman las medidas oportunas para que no haya riesgo de contaminación en los centros sanitarios".

"Porque eso generaría, ahora mismo, una situación delicada y es lo que ha pasado en algunos centros sanitarios a nivel nacional", según el consejero, quien apuesta por "proteger a la columna vertebral del sistema sanitario, que son nuestros centros sanitarios y nuestros hospitales".

Al ser preguntado por la posibilidad de prohibir otro tipo de congresos de índole no sanitaria, Villegas ha señalado que su departamento no va a actuar en este sentido porque el Ministerio no ha dado ninguna recomendación al respecto.

En cambio, ha señalado que el Ministerio sí ha pedido "proteger por prudencia a nuestro núcleo, que son los profesionales sanitarios, y eso es lo que estamos haciendo", ha garantizado. En el resto de reuniones de índole no sanitaria, cree que debe imperar "el sentido común".

"Igual que se recomendaba que la gente no acudiera a zonas de riesgo, que la gente valore el riesgo y beneficio auténtico de la reunión", según Villegas, que insiste en que, de momento, "no hay ninguna recomendación al respecto".

"Si el Ministerio dice algo para Madrid hay que oírlo, porque aunque la Región esté de momento libre de la enfermedad, estamos dentro de España", según Villegas, quien ha destacado que estamos en una fase "delicada".

SEMANA SANTA

De cara a la celebración de las procesiones de Semana Santa, Villegas ha señalado que el Ministerio no ha dicho que se tengan que abordar este tipo de acontecimientos, y será el Gobierno central el que marque las decisiones a este respecto.

En caso de declararse algún caso en la Región, ha indicado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ya ha establecido otras fases a seguir, como la de "mitigación" en el caso de que la enfermedad se extienda y haya transmisión comunitaria.

En cualquier caso, ha insistido en que es el Ministerio el que establece cuando se pasa de una fase a otra y en qué puntos o localizaciones geográficas sucede. "Si se cambia de fase, no será por comunidades sino que será un tema, probablemente, muy local", ha destacado Villegas, quien ha pedido, mientras tanto, "prudencia".

"Al igual que decimos que no debe de haber miedo y tenemos que estar tranquilos, también tenemos que jugar con mucha prudencia", según Villegas, que pide, pro ejemplo, que la gente se lave las manos con más frecuencias y que se usen las soluciones hidroalcohólicas después de cualquier contacto. "Tenemos que educar a la población en estas medidas", ha concluido.