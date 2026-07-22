La Región supera las 180 ayudas concedidas a autónomos para cubrir su baja por enfermedad - CARM

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha concedido 184 ayudas a trabajadores autónomos para cubrir las cuotas correspondientes a los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente. Hasta finales de julio, la Dirección General de Autónomos y Economía Social ha recibido cerca de 600 solicitudes, de las que ya ha analizado 330.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha dado a conocer estos datos durante un encuentro de trabajo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Región de Murcia, Francisco Casado, en el que ambos han analizado la situación del colectivo y el impacto de las líneas de apoyo impulsadas por el Gobierno regional.

La línea de ayudas, aprobada el pasado mes de mayo y dotada con dos millones de euros, permite asumir las cuotas de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de incapacidad temporal mediante una ayuda directa de hasta 700 euros, según informa la Comunidad.

Durante la reunión también se ha abordado el funcionamiento de otras medidas de apoyo al trabajo autónomo. En este sentido, Marín ha señalado que ocho de cada diez beneficiarios de la denominada Cuota Cero mantienen su actividad tres años después de iniciar su negocio.

Esta línea financia las cuotas mínimas de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad e incluye, además, una ayuda inicial de 1.000 euros para quienes inician su proyecto tras una situación de desempleo.

Asimismo, el encuentro ha servido para analizar la Estrategia Integral de Autónomos, aprobada por las organizaciones representativas del colectivo y por los agentes sociales y económicos, que contempla medio centenar de medidas agrupadas en seis ejes estratégicos con el objetivo de alcanzar los 111.000 trabajadores autónomos en la Región en los próximos tres años.

Según los datos aportados por la Consejería, la Región superó por primera vez el pasado mes de mayo los 107.000 trabajadores por cuenta propia. Actualmente, los autónomos representan cerca del 17% del total de trabajadores de la Comunidad, con especial presencia en sectores como el comercio, los servicios, la hostelería y el transporte.