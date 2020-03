Las residencias de mayores de la Región registran 15 fallecidos y un centenar de usuarios con síntomas

Salud habilita un teléfono gratuito de apoyo psicológico para afrontar la lucha contra el Covid-19

MURCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado que la situación más "delicada" de la crisis sanitaria derivada por el coronavirus se vive, un día más, en las residencias de mayores y centros sociosanitarios, que albergan a los colectivos más vulnerables. En total, hay un total de 10 de estos centros en estudio y registran 15 fallecidos. Además, en torno a un centenar de residentes tienen síntomas y 42 trabajadores están contagiados.

En la rueda de prensa diaria para hacer balance de la evolución del coronavirus en la Región, Villegas ha valorado positivamente el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se suspende toda actividad no esencial. "Iniciamos así un periodo de 15 días más restrictivo aún en el que, si lo hacemos bien, que lo vamos a hacer, vamos controlar la pandemia en menor tiempo, con menor coste de vida y, seguramente, con un menor impacto económico", ha subrayado.

Según los últimos datos, el número de fallecidos se eleva a 25 personas; mientras que el número de pacientes con alta hospitalaria por mejora clínica ascendía a 48. La Región cuenta también con 191 sanitarios profesionales confirmados como positivos.

De momento, ha confirmado que hay 31 camas disponibles en las UCI de la Región (de las 123 disponibles), y más de 350 convencionales por lo que, de momento "no hay ninguna situación de colapso". Eso sí, ha remarcado que en el Hospital Morales Meseguer se está usando el área de reanimación anexa.

En el área de Salud 1 hay 35 pacientes ingresados con coronavirus, 6 de ellos en la UCI; en el área 2 (Cartagena) hay 36 ingresos y 12 en la UCI; en el área 3 hay 12 ingresados y 4 en la UCI; en el área 4 hay 7 ingresados; en el área 5 hay 11 ingresados y 1 en reanimación; en el área 6 (Morales Meseguer) hay 32 ingresados y 18 en la UCI; en el área 7 (Reina Sofía) hay 21 ingresados y 9 en la UCI; en el área 8 (Mar Menor) hay 11 ingresados y 5 en la UCI; y en el área 9 (Cieza) hay 5 ingresados.

De momento, ha señalado que hay 20 pacientes derivados a centros privados de la Región, aunque ha avanzado que, "sin duda, a lo largo del día, habrán más pacientes derivados con esta situación". A ellos se suman 62 pacientes derivados por otras patologías a centros concertados, y 47 de intervenciones quirúrgicas.

SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS

En cuanto a las residencias de mayores, ha recordado que el BORM publicó el sábado la orden conjunta de la Consejería de Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social y de la Consejería de Salud por la que se adoptaron medidas complementarias para la aplicación de las órdenes del Ministerio de Sanidad.

Esta orden faculta a la Consejería de Salud para adoptar las medidas de intervención sanitaria que sean necesarias en los supuestos de sospecha y confirmación de contagio de coronavirus en estas residencias. Asimismo, Salud podrá asumir la dirección de los centros, reubicar residentes, seleccionar y disponer de personal del área de salud que podrá mover en función de las necesidades. "En este momento, y en situación de pandemia, todas las residencias son sospechosas entre comillas y vamos a intervenir en todas ellas", ha asegurado.

Ha indicado que se han hecho "muchas actuaciones" en la residencia CASER de Santo Ángel y en otras residencias. A lo largo de esta semana se extenderán a todas las residencias. En el caso de la residencia CASER se ha aislado a los pacientes sospechosos, se les ha dado la asistencia sanitaria y se ha reforzado la limpieza necesaria, dando material de protección de los trabajadores.

Villegas también ha explicado la situación de los dos centros penitenciarios de la Región, con los que la Consejería está "en contacto estrecho" para que extremen sus precauciones. De momento, se han hecho todos los test que han sido solicitados y todos han dado resultado negativo. "Estamos muy vigilantes porque, cuando la enfermedad entre ahí, puede provocar problemas", ha advertido.

SERVICIO DE AYUDA PSICOLÓGICA

Por otro lado, ha admitido que los profesionales sanitarios y no sanitarios que están haciendo frente a la pandemia están sometidos a mucha presión y un alto nivel de estrés. Por ello, la gerencia de Salud Mental ha puesto en marcha un nuevo servicio de acompañamiento y apoyo psicológico a los profesionales del SMS que lo soliciten.

Los objetivos del servicio van desde paliar y contener el estrés y la ansiedad provocados por el trabajo hasta prevenir la aparición de síntomas y malestares psíquicos de los profesionales que están en vanguardia.

Para ello, la Consejería habilita el teléfono '900-102253' para la atención del personal del SMS, que contará con 20 terminales atendidos por 50 profesionales de la red pública de atención mental, de lunes a viernes, de 11.00 a 20.00 horas.

Para dar apoyo a familias de personas con problemas de salud mental que puedan necesitar un apoyo más estrecho en estos momentos de confinamiento, la red de Salud Mental ha habilitado el número '900-102254', con cuatro terminales atendidos por técnicos de las diferentes asociaciones de la Federación de Salud Mental de la Región, de forma desinteresada, de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas.

MATERIAL SANITARIO

Al ser preguntados por los 20.000 test rápidos que tenía encargados la Región, Villegas ha señalado que, en principio, su llegada estaba prevista este lunes pero todavía no han sido recepcionados. "Depende de otras cosas y no tenemos el control de cuando van a llegar", ha admitido.

En cuanto a la llegada de material sanitario, Villegas ha anunciado que está previsto que lleguen este lunes por la tarde dos millones de mascarillas quirúrgicas y 50.000 mascarillas de protección FFP2. Además, están pendientes de entrega más de 7 millones de mascarillas quirúrigicas, 1,7 millones de mascarillas FFP2; 8,5 millones de guantes; 94.000 monos de protección; 32.000 batas reforzadas; 14.000 hisopos; 78.000 mascarillas reforzadas FFP3 y 51.000 gafas de protección que espera que lleguen a lo largo de la semana o en los próximos días.

Al ser preguntado por el tratamiento experimental que se está poniendo en marcha con las personas en estado grave, Villegas ha señalado que son decisiones clínicas las que llevan a un médico a poner un determinado tratamiento. Ha confirmado que se están haciendo ensayos en los que se ha empleado de forma prometedora la cloroquina y el remdesivir.

No obstante, ha advertido que estos ensayos se hacen con "muy poquitos pacientes" y con resultados que hay que "consolidar" de alguna manera. Además, lamenta que supone inmediatamente un "desabastecimiento" de los mismos. Con lo cual, ha pedido "mucha prudencia" porque no se sabe si estos tratamientos son realmente efectivos. "Cuando sepamos cuál es el mejor tratamiento, sin duda nuestros profesionales los van a utilizar", ha garantizado.

También ha mostrado sus precauciones respecto a las pantallas protectoras de plástico elaboradas con impresoras 3D, ya que no es una protección "oficial" y ha reconocido que "no se puede ofrecer a los sanitarios". No obstante, ha señalado que están a disposición de todo el que "no sea profesional".

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD

En cuanto a la evolución de la enfermedad, Villegas ha valorado positivamente la adopción de medidas más restrictivas por parte del Gobierno central, ha advertido que "no podemos bajar la guardia" porque "esta guerra a veces es más larga de lo que indican los números".

"Me encantaría poder levantar los dedos en símbolo de victoria pero no ha llegado el momento y cualquier tema que haga que los ciudadanos bajen la alarma es muy peligroso porque seguimos en plena pandemia", ha advertido. Y es que señala que algunos expertos apuntan a la necesidad de mantener el aislamiento 21 días porque hay personas que todavía tienen el virus activo más de 14 días en la garganta y secreciones.