Santomera estrena vestuarios y graderíos en el Campo Regional de Hockey Antonio Morales

El alcalde, Víctor Martínez, ha participado en el acto de inauguración junto a Fran Sánchez, director general de Deportes - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Campo Regional de Hockey Antonio Morales de Santomera cuenta desde este viernes con vestuarios y graderíos, unas infraestructuras que modernizan esta instalación deportiva.

El alcalde, Víctor Martínez, ha participado en el acto de inauguración junto a Fran Sánchez, director general de Deportes, en una jornada en la que se ha oficializado la denominación de la instalación deportiva como Campo Regional de Hockey 'Antonio Morales', en reconocimiento a la figura que introdujo e impulsó este deporte en el municipio.

La actuación ha incluido la construcción de un edificio de vestuarios de más de 200 metros cuadrados y la instalación de dos graderíos con capacidad para alrededor de un centenar de espectadores. Las obras han contado con un presupuesto de 306.000 euros, de los que 200.000 han sido aportados por la Comunidad Autónoma mediante una subvención.

"Hoy es un día muy especial. Después de tantos años de trabajo, ver terminados los vestuarios y la grada y descubrir con Antonio Morales la placa que lleva su nombre es una enorme satisfacción", ha señalado el alcalde.

Martínez ha agradecido la colaboración de la Dirección General de Deportes y del Club de Hockey de Santomera, y ha destacado especialmente la trayectoria de Morales. "Gracias, maestro, por todo lo que nos enseñaste y por transmitir tu pasión por el hockey a tantas generaciones de santomeranos. Esta instalación llevará tu nombre y mantendrá vivo tu legado", ha añadido.

El Campo Regional de Hockey es la única instalación de hockey sobre hierba habilitada en toda la Región de Murcia, lo que refuerza su importancia estratégica para la promoción y el desarrollo de este deporte.

SANTOMERA IMPULSA SUS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Durante el acto, Víctor Martínez ha repasado las principales inversiones que el Ayuntamiento está impulsando para mejorar las instalaciones deportivas municipales. Desde la pasada temporada, el Campo de Fútbol cuenta con un graderío cubierto, mientras que continúan las obras para cubrir las pistas de petanca.

A estas actuaciones se suman la creación de nuevos espacios para la práctica del baloncesto y el vóley playa, así como la adjudicación de las obras de la pista de running.

UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE ANTONIO MORALES

La jornada ha estado marcada por el reconocimiento a Antonio Ángel Morales López, cuyo nombre queda vinculado oficialmente a esta instalación deportiva en homenaje a su decisiva contribución al desarrollo del hockey en Santomera.

Morales llegó al municipio en 1977 para incorporarse como maestro al colegio Nuestra Señora del Rosario, donde desarrolló una trayectoria de 37 años. Durante ese tiempo, ejerció nueve años como jefe de estudios y casi veinte como director, hasta su jubilación en enero de 2014.

Su compromiso con la educación y con el municipio trascendió las aulas y lo convirtió en una figura fundamental para el desarrollo del deporte santomerano. Considerado el gran impulsor del hockey en Santomera, introdujo esta disciplina en el ámbito escolar y contribuyó a extenderla por todo el municipio, hasta situarlo como referente regional, nacional e internacional.

Su trayectoria abarca las facetas de jugador, entrenador, mánager, federativo y árbitro. Como colegiado, llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y ocupó importantes responsabilidades en organismos nacionales e internacionales.

Su labor resultó fundamental para que Santomera contara con el Campo Regional de Hockey Ciudad de Santomera, inaugurado el 12 de marzo de 2011. La denominación oficial de la instalación como Campo Regional de Hockey 'Antonio Morales' reconoce así una trayectoria estrechamente ligada a la historia y al crecimiento de este deporte en el municipio.

SANTOMERA, SEDE DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY

Tras el acto inaugural, la instalación ha acogido el inicio del Campeonato de España de Hockey Máster que reúne a equipos de Madrid, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. La competición se prolongará hasta el domingo 18 de octubre y permitirá estrenar estas nuevas infraestructuras en una cita deportiva de ámbito nacional.