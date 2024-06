SCRATS insta al Miteco a "paralizar" la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura

MURCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a "paralizar" la actualización de las reglas de explotación del trasvase porque podría suponer el "fin" del agua para el regadío del Levante en 2027.

Jiménez ha hecho estas declaraciones en un contacto informativo previo a la Asamblea General Ordinaria de la entidad, que se ha celebrado en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia.

Así, el máximo responsable de SCRATS ha denunciado la existencia de "una voluntad permanente" que "reitera esa especie de estupidez en la que algunos políticos se han visto inmersos a lo largo de los años", y que tiene por objetivo "que hay que cerrar, para regadío, al menos, el Tajo-Segura, a toda costa".

"Y no sé por qué, sinceramente, porque detraer del trasvase 150 hectómetros cúbicos para regadío del Levante significa engrosar los ríos de agua que están yendo a la vecina Portugal, que no son aprovechados por desgracia y que no benefician ni va a beneficiar a nadie en Castilla-La Mancha", ha apostillado Jiménez.

Al hilo, ha lamentado que "en esto ha consistido la planificación hidrológica del Alto Tajo", en "intentar con distintas triquiñuelas acabar con el trasvase Tajo-Segura".

Jiménez ha recalcado que no se deben modificar las reglas de explotación ya que "podemos subsistir con las actuales". Además, ha avanzado que SCRATS prepara demandas y recursos frente a la planificación del Tajo.

Y esto, ha dicho, "a pesar de que en el Ministerio puedan estar satisfechos con una sentencia que ha salido a la luz y que tira para atrás las pretensiones de la Generalitat Valenciana, quien presentó por motivos políticos, de postureo político, una demanda hace un año, cuando todavía el resto de organizaciones y de organismos no teníamos toda la documentación del Ministerio".

"Un año después estamos terminando nuestras demandas, la Comunidad Valenciana se acercaba a las fechas electorales, había que presentar una demanda sin ningún informe técnico y han hecho posicionarse al Tribunal Supremo", ha señalado.

Para Jiménez, "esa confianza, creo vacía, que ha podido generar el Ministerio" puede hacer que las nuevas reglas de explotación se publiquen antes del verano. "De ser reales las filtraciones que me llegan podríamos estar hablando del fin, en el año 2027, mediante modificaciones legales, del agua para el regadío al Levante", ha denunciado.

"DESAPARICIÓN" DE LA MITAD DEL REGADÍO

Jiménez ha sostenido que si para esa fecha no han concluido las obras de la desalación, "algunas voces aquí, en la Administración periférica, hablan de la desaparición de la mitad del regadío del Levante".

"Si este país se puede permitir eso, bienvenido sea. Supongo que tendrán grandes cuentas preparadas del erario público para pagar el daño que van a causar a todos los afectados", ha comentado Jiménez, que ha hecho "un llamamiento" a que se paralice "esa locura" que "no va a conducir a ningún sitio y que no va a beneficiara absolutamente nadie en este país".

Jiménez ha señalado que no descarta que el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García Page, sepa "algo más de lo que sabemos en el Levante".

"Pero en Castilla-La Mancha se ha marcado un itinerario que lo ha pronunciado la consejera y también el propio García Page, que habla de modificación legislativa y del fin del agua para regadío al levante. ¿Eso es una invención de Castilla-La Mancha? Puede. ¿Es una pretensión de Castilla-La Mancha? Siempre lo ha sido. Ahora, que sea una invención, no lo tengo claro", ha dicho.

"Yo creo que ellos saben algo que nosotros no conocemos y que, por desgracia, vamos a saber pronto", ha enfatizado el presdiente de SCRATS.

Preguntado sobre el esfuerzo que habría que hacer para corregir la situación con agua procedente de la desalación, ha aseverado que "eso es imposible".

Al hilo, ha manifestado que "el propio Plan de Cuenca de Segura dice que con toda el agua desalada puesta en funcionamiento, con el futuro que nos viene con el tema de los pozos, más el recorte del trasvase, vamos a pasar de 200 a 400 hectómetros cúbicos de déficit".

AÑO HIDROLÓGICO

Asimismo, Jiménez ha afirmado que el próximo septiembre se cerrará un año hidrológico que, por lo que respecta al trasvase, ha sido "positivo", aunque hay comunidades de regantes que sufren restricciones.

Sin embargo, ha advertido de que una "cosa diferente" ocurre en la cuenca, que "arrancó mal, con unas existencias pequeñas", y que terminará "casi a la mitad de lo que teníamos el año pasado por estas mismas fechas".

"La situación en la cuenca del Segura es bastante preocupante, igual que lo que vivimos con el secano", ha sostenido.