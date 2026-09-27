Sebastián Paladines y Lucía Nicolás, beneficiarios del nuevo programa de mentoría de Cultura y Unión Danza Visible

Imagen De Lucía Nicolás. - CARM

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, y la asociación Unión Danza Visible ponen en marcha un programa de mentoría para las artes del movimiento en la Región de Murcia, que tiene el Centro Párraga como espacio de residencia y muestra de nuevas obras y que arranca con los creadores Sebastián Paladines y Lucía Nicolás como primeros beneficiarios.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la profesionalización del sector mediante el acompañamiento a artistas y compañías en el desarrollo de sus proyectos escénicos desde una perspectiva integral: financiación, producción, comunicación, distribución y exhibición.

Así, a través de un proceso de mentoría personalizada, se busca facilitar la adecuación de los proyectos al contexto real del mercado y favorecer su proyección y sostenibilidad. Además, el programa nace del trabajo de análisis desarrollado por la asociación Unión Danza Visible sobre las necesidades reales de sus socios y del sector de la danza en la Región de Murcia.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, indicó que "a las residencias creativas con las que ya contamos en el Centro Párraga, unimos este programa de mentoría que realizamos con Unión Danza Visible, y que tiene el fin de facilitar el desarrollo y el crecimiento de nuestros profesionales y la puesta en marcha de sus nuevos proyectos".

El programa, de cuya primera edición se benefician los proyectos 'Machine!', de Sebastián Paladines, y 'La ternura del caballo negro', de Lucía Nicolás, cuenta con una aportación económica de 1.800 euros por iniciativa, una residencia técnica en el Espacio 0 del Centro Párraga y un acompañamiento 'online' y presencial por parte de las mentoras desde septiembre hasta la muestra abierta al final de la residencia técnica.

En cuanto a las mentoras, en esta primera edición son las coreógrafas e intérpretes de gran trayectoria y renombre en el panorama dancístico nacional Ana Botía e Irene García.