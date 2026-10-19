Segado (PP) reclama explicaciones a Lucas sobre los medios de la Guardia Civil ante la llegada de pateras

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha exigido este lunes al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "detalle" los medios operativos en servicio de la Guardia Civil para hacer frente a la "oleada" de pateras y narcolanchas llegadas a la costa en las últimas jornadas, según ha informado el partido.

Segado ha señalado que la llegada de una nueva embarcación este domingo se suma a las siete contabilizadas la semana pasada y ha criticado que la Delegación del Gobierno no informe a través de canales oficiales sobre estos hechos, los cuales, según ha indicado, habrían dejado al menos una víctima mortal.

Por todo ello, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de Lucas ante la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento autonómico, con el fin de que informe sobre la cobertura de medios de las fuerzas de seguridad e infraestructuras en el litoral. "Aunque volverá a negarse a ir ya por décima vez", ha enfatizado.

Para Segado, "si Lucas no tiene nada que esconder, debería comparecer, dar la cara" y explicar "por qué no se informa de estos hechos, por qué no los conocemos a través de los canales oficiales, como la transparencia demanda".

Asimismo, ha exigido a Lucas que ofrezca información sobre los medios operativos, "los que realmente funcionan y pueden hacerse a la mar, con los que cuenta la Guardia Civil del Mar en la Región".

"No se trata de un problema puntual; la 'ruta de la Región de Murcia' se está convirtiendo en un auténtico coladero ante la pasividad del delegado del Gobierno y las constantes reclamaciones de nuestra Guardia Civil pidiendo más medios", ha sostenido.

Además, el portavoz 'popular' ha asegurado que "la realidad es que las costa de nuestra región siguen desprotegidas y a merced de las mafias, que campan a sus anchas poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos".