La Semana de la Ciencia reúne 450 actividades en Murcia con la previsión de recibir a 25.000 visitantes

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia (Secyt 2026) ha abierto este viernes sus puertas en el Jardín Botánico del Malecón de Murcia con 450 actividades para acercar la investigación al público a través de experimentos, talleres y demostraciones. La organización, a cargo de la Fundación Séneca, prevé recibir a 25.000 personas hasta el domingo.

La muestra reúne a 76 participantes en un centenar de estands distribuidos en 14.000 metros cuadrados. La programación se extiende también al Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y, en Cartagena, al Museo del Teatro Romano y al Museo de Isaac Peral, según ha informado la Comunidad.

La apertura ha contado con la asistencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; y los rectores de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler.

Programar robots, extraer ADN, observar microorganismos y explorar el Sistema Solar son algunas de las propuestas de esta edición, que abarca ámbitos como la biotecnología, la inteligencia artificial, la astrofísica, la biomedicina y la agricultura y la alimentación.

Más de 600 niños y jóvenes participarán en una treintena de talleres del programa Jóvenes Científicos, con actividades de programación, robótica, inteligencia artificial, electrónica, animación y diseño en 3D. Entre las experiencias figuran la construcción de circuitos, la creación de películas de animación y la programación de robots capaces de reconocer emociones.

La cocina también tendrá su espacio con talleres como 'Meteoritos de cacao' y 'Masa mutante', que acercan conceptos físicos y químicos a través de los alimentos. Otras propuestas permitirán aprender a elaborar jabón con aceite usado, conocer el compostaje y experimentar con plantas y materiales.

Alumnado y profesorado de siete institutos de Educación Secundaria de Murcia, Cartagena, Alcantarilla y Totana participarán con estands propios en los que realizarán experimentos científicos.

EXPERIMENTOS, SALUD Y DIVULGACIÓN

Las universidades presentarán experiencias relacionadas con la inteligencia artificial, la biomedicina, la alimentación, la neurociencia, los insectos y la economía. La Academia de Ciencias ofrecerá juegos matemáticos y actividades de física y biología, mientras que el hospital Virgen de la Arrixaca permitirá practicar una primera sutura y conocer el interior del cuerpo humano.

Entre las novedades figura una recreación histórica de Legio Prima, con réplicas basadas en hallazgos arqueológicos para descubrir el mundo ibérico y romano. La STEMoteka propondrá retos de lógica y equilibrio, y los cuentacuentos acercarán las historias de inventores y descubridoras al público infantil.

La programación incluye también un espacio dedicado a los murciélagos, bajo el título 'Murciélagos. Los guardianes de la noche', que recreará una cueva para explicar la función de estos animales en los ecosistemas. Además, la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales y los agentes medioambientales mostrarán equipos y tecnologías utilizados en la prevención y extinción de incendios.

El programa 'Ciencia a Escena' reunirá 22 actividades, entre ellas una conversación sobre ciencia con Santiago Campillo, director de 'Muy Interesante Digital', y Daniel Torregrosa, químico y divulgador científico, junto a Santi García Cremades.

También participarán el cardiólogo del hospital Santa Lucía José Abellán, con una charla sobre prevención cardiovascular, y Esther Gómez, conocida como 'Mi enfermera favorita', que abordará los cuidados y los bulos. El divulgador David Meseguer propondrá desafíos químicos en 'Farmear Ciencia', mientras que 'Ciencia en tus manos', la magia de Abelmagia y el espectáculo de improvisación espacial 'Houston, tenemos una idea' completarán las propuestas.

VOCACIONES INDUSTRIALES

Esta edición prestará especial atención a las vocaciones industriales mediante actividades de los colegios profesionales de Ingeniería Industrial, Telecomunicación y Montes. Los participantes podrán experimentar con sistemas de cifrado, detectar emisiones, descubrir el funcionamiento de una jaula de Faraday y participar en la 'Escuela de Guardianes del Bosque', que utiliza maquetas para explicar los incendios forestales.

La Semana de la Ciencia abrirá este viernes hasta las 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; el sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas. El programa completo puede consultarse en la web de la Fundación Séneca, en 'https://fseneca.es/secyt26/'.