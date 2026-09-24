Sergio del Molino, Nerea Pérez de las Heras y Alma Obregón, primeros confirmados en la 33ª Feria del Libro de Cartagena

Feria del Libro de Cartagena (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebrará del 14 al 18 de octubre en la plaza Juan XXIII la 33ª Feria del Libro de Cartagena. La feria estrena además este año una imagen creada por la artista Nuria Vivancos, que sitúa a los lectores en el centro de la celebración.

El Ayuntamiento de Cartagena ha avanzado las primeras claves de una edición cuya programación completa se dará a conocer en unas semanas y que contará con el escritor y periodista Sergio del Molino como pregonero. Entre los primeros nombres confirmados se encuentran también la cocinera y divulgadora Alma Obregón y la escritora y comunicadora Nerea Pérez de las Heras, a los que se sumarán numerosos autores y protagonistas que se anunciarán en los próximos días, según han informado desde el Consistorio.

"La Feria del Libro es, sobre todo, un lugar de encuentro. Durante cinco días los libros salen de las librerías y de nuestras casas para ocupar la ciudad, y Juan XXIII se convierte en una gran plaza de lectores", ha señalado el concejal delegado de Cultura, Nacho Jáudenes.

El concejal ha destacado que "queremos una feria en la que convivan los grandes nombres de la literatura con nuestros autores, las librerías y las editoriales; pero también una feria a la que se acerquen las familias, los jóvenes o alguien que simplemente pase por la plaza y termine llevándose un libro que no pensaba comprar".

JUAN XXIII, UNA PLAZA ENTRE LIBROS

La plaza Juan XXIII acogerá 32 casetas de librerías, editoriales y otros proyectos vinculados al libro, además de un punto específico para las firmas de los autores invitados.

La programación combinará la actividad de las casetas con presentaciones, firmas, encuentros literarios, talleres y propuestas dirigidas especialmente a los lectores más jóvenes. De este modo, la actividad no se limitará a las presentaciones de autores, sino que se prolonga durante toda la jornada alrededor de las casetas.

"Nos gusta especialmente lo que sucede entre actividad y actividad", ha explicado Jáudenes. "La gente paseando entre las casetas, hojeando un libro, hablando con un librero, esperando una firma o encontrándose con un escritor. Una feria del libro también es eso: hacer de la lectura una experiencia compartida y llevarla al espacio público", ha indicado.

La Feria del Libro de Cartagena fue recuperada por el Ayuntamiento en 2022, después de trece años sin celebrarse, y desde entonces ha ido reforzando su programación y su presencia en la ciudad. En 2024 estrenó su actual ubicación en Juan XXIII.

Para Jáudenes, "recuperar la feria fue también recuperar una cita que Cartagena echaba de menos. Ahora el objetivo es seguir haciéndola crecer, mejorarla cada año y consolidarla como uno de los grandes encuentros culturales del otoño en la ciudad".

SERGIO DEL MOLINO, PREGONERO DE LA 33ª EDICIÓN

El encargado de abrir esta nueva edición será Sergio del Molino, que pronunciará el pregón de la feria. Escritor y periodista, su presencia será uno de los primeros grandes encuentros literarios de una programación que reunirá diferentes generaciones, géneros y maneras de aproximarse a los libros.

A él se sumará Alma Obregón, cocinera, escritora y divulgadora, una presencia que permitirá acercar a la feria otros ámbitos de la edición y conectar con públicos diferentes.

También estará en Cartagena Nerea Pérez de las Heras, escritora y comunicadora, en una programación que volverá a buscar la diversidad de voces y formatos, que estará presentando el recién publicado 'Fantasma'.

"Una feria contemporánea tiene que reflejar que existen muchas puertas de entrada a la lectura", ha apuntado el concejal. "Hay quien llega a través de la novela, quien lo hace por el ensayo, la poesía, el cómic, la literatura juvenil o la gastronomía. Lo importante es conseguir que cada lector encuentre su lugar", ha afirmado.

El resto de autores, horarios, presentaciones, firmas y actividades de la 33ª Feria del Libro de Cartagena se dará a conocer próximamente con la presentación de la programación completa.

'COMIENZA UNA NUEVA HISTORIA'

La feria estrena además este año una imagen creada por la artista Nuria Vivancos, que sitúa a los lectores en el centro de la celebración. Bajo el lema 'Comienza una nueva historia', el cartel muestra a diferentes personajes leyendo y compartiendo un mismo espacio, acompañados por frases literarias y por una pregunta directa al espectador: "Y tú...¿qué lees?".

La propuesta convierte la lectura en una experiencia individual y colectiva al mismo tiempo: cada personaje está inmerso en su propio libro, pero todos forman parte de una misma escena. Una idea que conecta con el espíritu de una feria en la que miles de historias diferentes terminan encontrándose durante unos días en una misma plaza.

"El cartel de Nuria Vivancos habla muy bien de lo que queremos que sea esta feria", ha señalado Jáudenes. "Cada lector tiene sus autores, sus historias y su propia forma de leer, pero durante esos cinco días todos compartimos un mismo espacio. La pregunta "¿Y tú qué lees?" es también una invitación a acercarse a Juan XXIII y descubrir qué libro puede convertirse en tu próxima historia", ha concluido.