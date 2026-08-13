El servicio de Teleasistencia de Murcia realiza un seguimiento especial a 1.137 usuarios vulnerables ante el calor - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Teleasistencia de Murcia realiza un seguimiento específico durante el verano a 1.137 usuarios considerados vulnerables ante episodios de temperaturas extremas, dentro de un protocolo que permanecerá activo hasta el 30 de septiembre.

El servicio atiende actualmente a 3.602 personas en el municipio y el protocolo estival contempla llamadas preventivas, visitas domiciliarias y el envío de recomendaciones para prevenir los efectos del calor y situaciones de aislamiento, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

De los usuarios atendidos, 1.137 presentan algún factor de riesgo relacionado con la edad, la dependencia, el aislamiento o enfermedades crónicas.

El servicio cuenta además con 1.665 dispositivos de seguridad y teleasistencia instalados en los domicilios, entre detectores de humo, fuego, gas, monóxido de carbono y caídas, así como sistemas de teleasistencia móvil.

En concreto, hay instalados 917 detectores de fuego y humo, 262 de gas, 143 de caídas, 108 de presencia y 21 de monóxido de carbono, además de 127 sistemas de teleasistencia móvil y 50 aplicaciones de teleasistencia, entre otros dispositivos.

El protocolo incluye el seguimiento de las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el contacto con los usuarios cuando se prevén episodios de temperaturas extremas. Las recomendaciones se trasladan mediante llamadas telefónicas, mensajes de voz automatizados y folletos informativos.

La concejala de Bienestar Social, Pilar Torres, ha señalado que la teleasistencia permite actuar de forma preventiva y ha destacado que durante los meses de verano se presta especial atención a las personas mayores que viven solas.

Torres ha realizado una visita a Isabel Remedios Tortosa, de 77 años y usuaria del servicio municipal desde 2022, en su domicilio del barrio de La Paz, para conocer el funcionamiento del protocolo estival.