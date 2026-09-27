Silvio Rodríguez celebra este jueves sus 59 años de trayectoria en Murcia tras la publicación de 'Quería saber'

El cantautor cubano Silvio Rodríguez - SILVIO RODRÍGUEZ

El Tour España que comenzó el 1 de septiembre en Barcelona y termina el 4 de octubre en Madrid, llega a Murcia con entradas aún disponibles MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El icónico trovador cubano, Silvio Rodríguez, está celebrando su 59 años de trayectoria musical con su Tour España 2026, tras la publicación de su último álbum de estudio 'Quería saber' en 2024. La esperada gira hará parada este próximo jueves en Murcia, después de varios años sin visitar el territorio nacional.

En esta gira, Silvio Rodríguez celebra 59 años de su profunda trayectoria musical. Estará acompañado en el escenario por un destacado grupo de músicos: Rachid López en guitarra, Jorge Aragón en piano, Malva Rodríguez en piano y voces, Niurka González en flauta y clarinete, Jorge Reyes en contrabajo, Maykel Elizarde en tres, Emilio Vega en vibráfono y percusión y Oliver Valdés en batería y percusión.

El trovador cubano visitará Murcia tras la publicación de 'Quería saber', su vigesimoprimer álbum de estudio. Las entradas para el concierto se puede adquirir a través de la web del Tour España 2026: https://silviorodriguez.entradas.plus/entradas/comprarEvento....

El Tour España 2026 comenzó el 1 de septiembre en Barcelona y terminará el 4 de octubre en Madrid. Justo antes de finalizar la gira llega a Murcia dentro del ciclo de conciertos de gran formato 'Murcia On', que está organizado por Ibolele Producciones.