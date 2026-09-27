El SMS consolida la interconsulta no presencial para evitar desplazamientos y disminuir las esperas

Dermatología es una de las especialidades con más demanda de la interconsulta no presencial. - CARM

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha consolidado la interconsulta no presencia como una eficaz herramienta de telemedicina que permite, por un lado, que los pacientes no se desplacen innecesariamente al centro hospitalario y, por otro, que se reduzcan los tiempos de espera para recibir un diagnóstico. Todos los centros de Atención Primaria cuentan con acceso a esta herramienta.

En el primer semestre del año se respondieron 207.000 interconsultas, el 95,2 por ciento de las que se solicitaron y, de ellas, más del 40 por ciento no requirieron que el paciente acudiera a otra cita presencial. Además, las interconsultas no presenciales se resolvieron en una media de nueve días.

"Esta herramienta nos permite agilizar los diagnósticos, reducir la espera de los pacientes, ahorrarles desplazamientos y aliviar las listas de espera. Se ha convertido en algo muy útil en la práctica diaria", resaltó la gerente del SMS, Irene Marín.

CINCUENTA ESPECIALIDADES

Actualmente la interconsulta no presencial está incluida en 50 especialidades y hay más de cien tipos diferentes dependiendo de la patología sobre la que se necesite consultar con el especialista hospitalario.

"Seis especialidades concentran la mayoría de las interconsultas no presenciales emitidas desde los centros de salud que no requieren cita presencial: Dermatología, Neurología, Medicina Interna, Cardiología, Hematología y Endocrinología", informó Marín.

La gerente del SMS recordó que las interconsultas no presenciales se incluyen en las listas de espera desde el momento en el que el médico de Atención Primaria la solicita hasta que el especialista hospitalario ve al paciente en consulta, si se estima necesario.