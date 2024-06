Suspenden la primera sesión de la comisión de la ley del Mar Menor por ausencia de varios diputados por causas médicas

CARTAGENA (MURCIA), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos donde se va a abordar la reforma de la ley del Mar Menor se ha tenido que suspender debido a la ausencia por cuestiones de salud de varios diputados.

En la sesión estaban previstas las comparecencias del presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín; del secretario general de ASAJA, Alfonso Gálvez y del secretario general nacional de UPA, Marcos Alarcón.

Sin embargo, la comisión no ha podido constituirse debido a la ausencia del vicepresidente de la misma, el socialista Juan Andrés Torres, que, por cuestiones médicas no ha podido acudir, según han confirmado desde el PSOE.

A su vez, el secretario de la comisión, el diputado de VOX Alberto Garre tampoco ha podido asistir por problemas de salud.

Los socialistas explican que debido a los problemas de salud del diputado de VOX se iba a proceder a elegir a un nuevo secretario en la Comisión, sin embargo, debido a la ausencia por causas médicas "debidamente justificadas ayer por la tarde" del vicepresidente de la misma, no ha podido elegirse aún al nuevo secretario de la comisión.

"No estamos ante algo excepcional. De la misma manera, el pasado 31 de mayo, no se pudo celebrar la Comisión Especial de Estudio de Seguridad Ciudadana, en la que iba a comparecer el vicepresidente Antelo, por problemas de salud de dos diputados regionales, uno del Partido Popular y otro de Vox, Landaburu y Garre, que son miembros de la Mesa, la misma circunstancia que se da ahora", aclaran desde el PSOE.

Por su parte, los ‘populares’ consideran que con la ausencia de su diputado, el PSOE "impide el normal funcionamiento de la Asamblea".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha recordado que los socialistas tampoco acudieron a la sesión en la que se iba a abordar la modificación de la ley de Transparencia.

"Resulta sospechoso que, cada vez que se tiene previsto celebrar esta Comisión, los socialistas impidan su actividad", ha dicho preguntándose si el PSOE "impedirá la próxima semana con su ausencia la celebración de la Comisión, de ser así estaríamos ante una deliberada estrategia de boicot hacia la Cámara".

Por parte de VOX, la portavoz adjunta del grupo parlamentario María José Ruiz, considera que "es mucha casualidad que cada vez que se tiene previsto celebrar la comisión se suspende. Una vez más el PSOE queda retratado en falta de interés en colaborar para encontrar soluciones que ayuden mejorar y recuperar el buen estado del Mar Menor".

La parlamentaria de VOX asegura que si el PSOE de la Región "continúa con esta actitud nos veremos obligados a requerir las correspondientes actuaciones disciplinarias que contempla el reglamento de la Asamblea Regional".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, considera "miserable" que se acuse al PSOE de "bloquear la actividad en la Asamblea Regional cuando saben perfectamente que no se ha podido celebrar la Comisión de Asuntos Generales porque nuestro compañero Juan Andrés Torres, y el diputado regional de Vox, Alberto Garre, no han podido asistir por asuntos médicos. No tienen escrúpulos. Ya no respetan ni la salud de la gente. Estamos ante una bajeza más de las que le caracterizan", ha dicho.