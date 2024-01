Un total de 70 alumnos del IES Ramón y Cajal participan en la VI Marcha por la Igualdad

El alcalde José Ballesta recibe en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los estudiantes



MURCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recibido este miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los 70 alumnos de 4º de la ESO del Instituto Ramón y Cajal que han participado en la VI Marcha por la Igualdad.

Los estudiantes han leído un manifiesto en el que han destacado la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres para afianzar el avance social. Los estudiantes Mencía Navarro y Joseph Nicolás Mendivelso han puesto voz al manifiesto. De igual manera, los alumnos también han elaborado una pancarta conmemorativa.

En la recepción municipal, el primer edil ha estado acompañado por la concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; y por la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Esta acción tiene como objetivo visibilizar el papel y la aportación de las mujeres al desarrollo de la humanidad, exponer los desafíos existentes en la actualidad en materia de igualdad y generar conciencia sobre la problemática que supone la violencia de género.

La Marcha por la Igualdad forma parte del proyecto 'We can do it. Iguales somos mejores' que forma parte de la metología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) que desarrolla el IES Ramón y Cajal.

Se trata de una acción para concienciar a los estudiantes sobre la importancia de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres como una prioridad para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, implementa políticas públicas en materia de igualdad como reflejo de su compromiso con el principio constitucional de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Un compromiso que incluye la colaboración con entidades y agentes sociales que favorezcan la plena integración.