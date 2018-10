Los trabajadores ven "complicada" la solución de la huelga de transportes al llevar 10 meses sin llegar a un acuerdo

Actualizado 22/09/2008 16:31:12 CET

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Transportes de UGT Región de Murcia, Nicolás Vicente Carrión, indicó hoy en rueda de prensa que al conflicto generado por la huelga en autobuses urbanos de la Región de Murcia "no le vemos solución, puesto que desde enero que se empezó a negociar este convenio, llevamos casi 10 meses en esta situación, y seguimos en el mismo punto que partimos".

En este sentido, Carrión señaló que "la empresa no hace ninguna oferta que se aproxime a las reivindicaciones que estamos haciendo desde la parte social". En cambió aseguró que "nosotros sí hemos hecho ofertas bajando las pretensiones que teníamos desde el principio, cerca del 50 por ciento de lo que se pedía hace tres meses".

Y es que el delegado de personal de Latbus por USO, Miguel Cano, dijo que "llevamos desde enero intentando sacar el convenio adelante, y lo único que hemos conseguido de las peticiones que hicimos es que los empresario nos digan que la reducción de jornada no es posible y que el incremento salarial no podían asumirlo".

Además, el secretario general de la Federación de Transportes de UGT Región de Murcia, explicó que "hay una empresa que tiene el 70 por ciento de los trabajadores y es la que mayoritariamente tiene el problema a la hora de firmar este convenio"; y continuó diciendo que "antes de sentarnos a hablar en la mesa, después de vacaciones, se reunió a la comisión paritaria del convenio, --que terminó en diciembre del año pasado--, para presentarnos unas cuentas, las cuales traían dos años de pérdidas, y éstos decían que querían descolgarse del convenio que se firmase ahora, porque no podría hacer frente a los pagos de subidas salariales por estas pérdidas".

Carrión prosiguió añadiendo que "esto se dijo delante del concejal de Transportes del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Castillo, y de la directora de Transportes, Carmen María Sandoval, por lo que nos preocupa, que ellos conociendo las circunstancias por las que está pasando esta empresa, nos tengan metidos en este conflicto", al cual no ven solución, ya que según ellos el alcalde de Murcia y la Comunidad "están mirando hacia otro lado".

"Los ciudadanos y los usuarios de la Región de Murcia no se merecen tener unos gobernantes que les han generado un conflicto y que les han tenido atrapados en la Gran Vía con la calle cortada una semana", Criticó Carrión y es que manifestó que los trabajadores lo están pasando muy mal y "los empresarios les han echado la culpa a los trabajadores".

El delegado de personal de Latbus por USO, corroboró a Carrión afirmando que "la administración está teniendo muy poco respeto con las familias de los trabajadores y con los usuarios que a día de hoy están agolpados en las paradas de autobuses".

Asimismo, el delegado de Personal por CC.OO, Pedro Antonio Hernández, señaló que esto no es un conflicto solamente entre trabajadores y empresarios sino que "la Administración tiene mucho que decir y están mirándolo desde la ventana", al igual que indicó que "no sabemos en qué están pensando los políticos para resolver este conflicto. Lo que tienen que tener claro es que aquí lo que prima es el interés general, no el nuestro, ni el de los empresarios, sino el de los ciudadanos que somos todos".

"Por lo tanto,--dijo Hernández-- hay que hacer una llamada a la sensatez porque siempre estamos a tiempo de retomar las cosas, de no seguir en esta vía, que nos está llevando a un estancamiento y hay que buscarle una solución lo antes posible", a la vez que apuntó que "nosotros tenemos la impresión de que mientras la Administración no tome cartas en el asunto y fuerce una salida que sea beneficiosa para todos, esto nos va a seguir perjudicando".

Según Cano, "cabe destacar que antes de que empezara este convenio, en el Ayuntamiento nos dijeron que no apostaban nada por el transporte urbano de autobuses, por eso nos hace gracia ahora la Semana de la Movilidad, y todo esto que no están vendiendo, y es que ayer, por ejemplo, los autobuses eran gratis y hoy prosigue la huelga. Esto no hay quien lo entienda".

"Nosotros hicimos propuestas de cómo se puede potenciar el autobús, ya que aunque pongan los domingos gratis no se va a usar más este transporte", dijo Cano, además de apuntar que si se quiere apostar por este medio lo que hay que hacer es "construir carriles buses, para que si hay atascos, éstos no se vean afectados, y así los ciudadanos lo usarán más", concluyó Cano.