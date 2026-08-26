Trasladan al hospital a siete trabajadores afectados por inhalación de gas en un colector de Murcia

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios sanitarios de emergencia han atendido a siete varones de entre 38 y 71 años que han resultado afectados por la inhalación de gas mientras trabajaban en un colector en la avenida Miguel Induráin de Murcia, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 8.07 horas, alertando de que un trabajador se había quedado inconsciente en el interior del tubo y que otros compañeros habían sufrido los mismos efectos al intentar rescatarlo.

Al lugar han acudido patrullas de la Policía Local, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser estabilizados, los afectados han sido trasladados a los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía. El incidente ha sido notificado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.