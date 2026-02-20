UCAM Cartagena muestra en ITINERE 2026 simuladores clínicos y maniobras de reanimación

Stand de UCAM Cartagena en ITINERE 2026 - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La UCAM Cartagena ha mostrado simuladores clínicos, maniobras de reanimación y pruebas de rendimiento físico en su stand de ITINERE 2026, la feria de orientación organizada por el Ayuntamiento de Cartagena que este año ha congregado a más de 5.000 jóvenes en el Palacio de Deportes.

En el marco de la X Jornada de Dinamización del Empleo Joven, la Universidad ha apostado por un formato eminentemente práctico para llevar a los estudiantes preuniversitarios la realidad de las titulaciones sanitarias y del deporte por lo que los asistentes han podido experimentar cómo sería su futuro día a día en el aula y en entornos profesionales.

Desde Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, los jóvenes han podido medir su fuerza y conocer cómo se diseñan programas de entrenamiento con base científica, según han informadon fuentes de la institución.

En Enfermería, han aprendido a intervenir ante una parada cardiorrespiratoria o un atragantamiento mediante maniobras básicas de reanimación.

Esta aproximación práctica se ha completado con las propuestas de Medicina y Fisioterapia. La primera ha mostrado el uso de simuladores avanzados para el aprendizaje de procedimientos clínicos con tecnología de última generación, mientras que la segunda ha presentado la aplicación de electroterapia y vendajes funcionales en el tratamiento de lesiones del aparato locomotor, evidenciando el carácter aplicado de su formación.

Organizada a través de la Concejalía de Juventud, ITINERE ha alcanzado en su décima edición una cifra récord de participación, consolidándose como el principal punto de encuentro entre jóvenes, instituciones y tejido empresarial de la comarca.