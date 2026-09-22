La UPCT lidera un proyecto europeo para desarrollar materiales que reduzcan la firma acústica y magnética de submarinos - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Un consorcio europeo liderado por la empresa cartagenera Simidea R&D Advanced Acoustic Materials ha puesto en marcha el proyecto 'Priority', una iniciativa financiada con cuatro millones de euros por el Fondo Europeo de Defensa que busca desarrollar nuevos materiales para reducir la firma acústica y magnética de los submarinos y mejorar sus prestaciones.

La reunión inicial del proyecto se ha celebrado este martes en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), con la participación de investigadores y empresas de cinco países, entre ellos varios profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

La investigación se centra en el desarrollo de materiales avanzados capaces de reducir hasta una millonésima parte la firma acústica y magnética de los submarinos. Además, los nuevos materiales incorporarán propiedades superhidrofóbicas para reducir la fricción y características 'antifouling' para evitar la acumulación de organismos en el casco, según ha informado la UPCT.

Otro de los objetivos del proyecto es reducir en un 95% el peso de los materiales convencionales utilizados para revestir los submarinos, lo que permitiría mejorar su maniobrabilidad.

Los investigadores de la UPCT Jesús Martínez y Rogelio Ortigosa explican que el nuevo aislamiento anecoico para reducir el ruido emitido por los submarinos parte de un nuevo diseño microscópico basado en gradientes programados en espumas metálicas, tratamientos químicos y viscoaerogeles que aprovechan las interacciones entre materiales sólidos y fluidos.

El consorcio está liderado por Simidea R&D Advanced Acoustic Materials, empresa creada por el investigador de la UPCT Luis Sánchez Ricard a partir de desarrollos realizados en el Laboratorio de Acústica Submarina de la Universidad Politécnica de Cartagena en colaboración con Navantia, que también participa como socio en el proyecto.

Junto a las entidades españolas, el proyecto cuenta con compañías y centros de investigación de Alemania, Chequia, Países Bajos y Grecia, entre ellos Fraunhofer-Gesellschaft, la mayor organización europea de investigación aplicada y desarrollo, la Politécnica de Praga y la Universidad de Granada.

Durante la presentación, el rector de la UPCT ha destacado que el desarrollo de nuevos materiales para avanzar en la invisibilidad acústica de los submarinos constituye un objetivo de especial relevancia y ha subrayado el papel de la universidad en proyectos tecnológicos vinculados a los ámbitos de la seguridad y la defensa.

Por su parte, el investigador principal del proyecto, Luis Sánchez Ricard, ha señalado que 'Priority' representa también un ejemplo de cómo el apoyo regional a empresas intensivas en conocimiento puede contribuir a generar proyectos europeos de alto nivel liderados desde Cartagena.