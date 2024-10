La valoración de la situación política en la Región cae 11 puntos, según el Barómetro de otoño del CEMOP

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Solo un 20,7% de los murcianos valora como "muy buena o buena" la situación política en la Región. El dato, que se detalla en el Barómetro de otoño presentado este jueves en la Asamblea Regional por el codirector del CEMOP, Juan José García Escribano, y su director técnico, Alberto Mora, supone un descenso de 11 puntos con respecto a la percepción que había en el Barómetro de verano, donde el optimismo con respecto a la situación política era del 31,6%.

El Barómetro, denominado 'Descrédito de la clase política', muestra un empeoramiento sobre las expectativas que tiene la ciudadanía sobre la situación política. En este sentido, un 44,8% considera que la situación "seguirá igual" a un año vista, mientras que un 29,5% piensa que empeorará. Este último porcentaje duplica el porcentaje de los que piensan que mejorará, que es solo de un 12,2%.

Además de eso, el estudio del CEMOP refleja apenas variación en los resultados electorales, de celebrarse hoy elecciones autonómicas. En este sentido, el PP volvería a ganar las elecciones obteniendo un escaño más que en 2023, lo que significaría el los 'populares' conseguirían 22 escaños. El PSOE perdería un escaño, pasando de los 13 que tiene actualmente a 12; mientras que VOX mantendría sus 9 escaños y Podemos volvería a obtener 22 escaños.

"Esta redistribución obedece más a los criterios matemáticos de reparto de los últimos escaños. El panorama en términos de porcentaje de voto apenas muestra cambios significativos", aseguran los autores del estudio. De hecho, según el Barómetro, el PP solo subiría un 1,3% el porcentaje de voto; 1,1% lo subiría VOX y un 0,4%, Podemos, mientras que el PSOE rebajaría su expectativa de voto un 0,7%.

Una de las novedades políticas que se han producido desde el anterior barómetro es la salida en el mes de julio de VOX del Gobierno regional. Aún así, la población murciana no percibe que la salida de VOX haya creado problemas serios de estabilidad. Un 50,6% considera que la salida de VOX del Gobierno regional ha impactado "poco o nada".

Esta opinión, según se indica en el Barómetro, podría deberse a que en estos primeros meses de gobierno minoritario no se hayan producido ni grandes bloqueos ni fracasos legislativos. No obstante, se advierte de que el "primer gran test de estabilidad es la aprobación de la ley de Presupuestos de la Comunidad, que aún no se ha producido".

En este sentido, un 70,5% de los encuestados valora negativamente una hipotética postura de VOX de bloquear la aprobación de los presupuestos y el 44,7% de los entrevistados que votó a VOX en las últimas elecciones autonómicas valora negativamente el posible bloqueo de los presupuestos.

Asimismo, destaca el hecho de que la actuación del Gobierno regional "alcanza los peores resultados registrados en los tres últimos barómetros, aunque continúan siendo mejores que los conseguidos por la oposición". En esta ocasión solo el 20,9% de la población considera como "buena o muy buena" la gestión del Gobierno Regional, mientras que la valoración negativa pasa de un 21,9%, en el Barómetro de verano, a un 29,8%, en el Barómetro actual.

A nivel de la valoración de los partidos de la oposición, la actuación del PSOE es calificada por "mala o muy mala" por un 46,4% de la población y también se advierte un descenso del porcentaje de personas que la califican como "buena o muy buena", que pasa del 10,9% al 9,9%.

Podemos desciende sus opiniones negativas pasando del 49,4% al 46,1%, aunque merma el número de personas que califican positivamente su actuación, que pasa de un 8,1% en el Barómetro de verano a un 6,2%, actualmente. En cuanto a VOX, su actuación es desconocida para un 23,7% de la población y para los que sí la conocen, un 43,2% la califica de "mala o muy mala".

El Barómetro de otoño también se interesa por el conocimiento y valoración de los líderes políticos por parte de la población. En este sentido, los resultados reflejan un aumento de los niveles de conocimiento, salvo en el caso de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez, así como una caída de los niveles de adhesión hacia todos ellos.

A nivel regional el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, obtiene 4,9 puntos de valoración y un 92,8% de conocimiento por parte de la ciudadanía; le sigue José Ángel Antelo, de VOX, con un 3,7 de valoración y un 51,6% de conocimiento; por detrás se sitúa María Marín, de Podemos, con una valoración de 3,4 y un grado de conocimiento del 43,8%; mientras que el último es José Vélez, del PSOE, con una valoración de 3,2 y un grado de conocimiento del 52,6%.

Por otro lado, sobre los problemas de la Región, el principal problema para el 20,5% de la sociedad son los políticos, los partidos y la política en general. En segundo lugar se posiciona, con un 11%, el desempleo, mientras que en tercer puesto se sitúa, con un 11% la inmigración. Cabe destacar el crecimiento de la inmigración como un problema percibido por la sociedad, ya que en el barómetro de verano, la inmigración aparecía en quinto lugar, con un 6,4%.