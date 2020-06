Una veintena de policías, aislados tras el caso positivo detectado en un inmigrante llegado en patera

MURCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de policías nacionales están aislados por precaución tras intervenir en el dispositivo activado en la llegada de una patera al municipio de Águilas (Murcia) en la que viajaba un inmigrante que ha dado positivo por coronavirus, según han informado a Europa Press fuetes de la delegación del Gobierno.

Asimismo, otra decena de personas se encuentran en cuarentena por el mismo motivo, tal y como ha confirmado la Consejería de Salud.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por este asunto, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha confirmado que se registró un caso positivo de una persona que llegó a bordo de una patera en el municipio de Águilas, aunque ha descartado que haya un brote en ese municipio.

No obstante, cuando eso sucede "se estudian a todos los que han llegado en la embarcación y pasan a estar en cuarentena, porque se consideran contactos estrechos" y también se estudian a los agentes y el personal que atiende a los inmigrantes en virtud de un protocolo revisado recientemente.

Villegas ha recordado que el pasado viernes se fijaron las medidas de contención en esta fase de contención, que consisten en el uso obligatorio de mascarillas, potenciar las medidas de higiene y protección personales, y mantener el distanciamiento mínimo o aforos máximos de ocupación. Ha pedido "corresponsabilidad, autorpotección y confianza" porque "el virus sigue estando con nosotros y siguen apareciendo casos, a menudo de personas sin síntomas".

En lo que respecta al brote relacionado con un vuelo procedente de Bolivia, ha señalado que el número de casos activos asciende a 19 y la Consejería sigue a más de 60 contactos estrechos que deben seguir en cuarentena.

Al ser preguntado por la posibilidad de limitar la movilidad, Villegas ha confirmado que este miércoles tuvo lugar una reunión del Consejo interterritorial y el propio ministro de Sanidad confirmó que se está estudiando a nivel europeo tomar alguna "cuarentena o restricción" para que personas que proceden de países que sufren una incidencia de la enfermedad superior a unos determinados índices.

El consejero ha manifestado que el foco que ha aparecido en San Pedro del Pinatar es "independiente" y no está vinculado con el del vuelo procedente de Bolivia, aunque "es parecido porque se origina de la misma manera". De momento, en San Pedro solo hay dos casos miembros de una misma familia, por lo que no constituye un brote (para lo que hacen falta tres casos como mínimo), pero la Consejería está "alerta" y el Servicio de Epidemiología está estudiando los contactos. "Esperemos que no dé lugar a un nuevo brote de esta enfermedad", ha subrayado.

Por otro lado, ha recordado que las comunidades autónomas tienen autonomía para restringir o aislar una zona dentro del territorio. "Tenemos ya capacidad jurídica para aislar un determinado territorio si lo necesitáramos ante la aparición de un brote que fuera incontrolable", ha subrayado.