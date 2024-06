Vélez (PSOE): "El 9 de junio hay que salir a votar masivamente al PSOE por el futuro de todos y todas"

Asegura que el próximo domingo "tienen lugar las elecciones más determinantes de las últimas décadas"



MURCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Pepe Vélez, ha destacado que el 9 de junio "hay que salir a votar masivamente al Partido Socialista por el futuro de todos y todas. "La Región y España necesitan más Europa".

En este sentido, Vélez ha señalado que el próximo domingo "afrontamos las elecciones más determinantes de las últimas décadas", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Las encuestas a nivel nacional apuntan a un empate técnico entre el PSOE y el PP", según Vélez, quien ha señalado que "cada voto cuenta para frenar a la derecha y la ultraderecha, que atacan los valores de la Unión Europea".

A este respecto, ha señalado que "es muy importante que todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren un futuro con más justicia social, con más igualdad de oportunidades y con más derechos sociales, voten al PSOE. Es la única opción para frenar sus bulos, el odio, la confrontación y los recortes que quieren imponer".

Para finalizar, el líder de los socialistas en la Región de Murcia ha insistido en que "no ir a votar supone apoyar una mayoría de la derecha y ultraderecha en el Parlamento Europeo, es decir, a aquellos que no quisieron que llegaran los fondos europeos a nuestro país y que no creen en la Unión Europea".