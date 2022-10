Vélez (PSOE): "Mientras el Gobierno central invierte en infraestructuras hídricas, el PP solo sabe confrontar"

Afirma que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable" e insiste en que los regantes "se están dando cuenta de quién aporta soluciones"

MURCIA, 5 Oct.

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, ha visitado este miércoles la feria Fruit Attraction en Madrid, donde ha asegurado que los socialistas "no tenemos que escondernos ante nada ni ante nadie para hablar de agua", porque "mientras el Gobierno de España invierte en infraestructuras hidráulicas, el PP solo sabe confrontar y poner pancartas", han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

"Hay que hacer infraestructuras hídricas. ¿Me quiere decir el Gobierno regional una sola infraestructura que hayan realizado y que resuelva el problema hídrico en la Región de Murcia? Descartando la desaladora de Escombreras, que nos ha costado 600 millones de euros a todos los habitantes de la Región", ha dicho Vélez.

El líder de los socialistas murcianos ha destacado que "el Gobierno de España seguirá estando comprometido y, prueba de ello son los 700 millones de euros que tiene previsto invertir para unir las desaladoras con las infraestructuras del trasvase, la ampliación de las desaladoras de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja y la construcción de placas fotovoltaicas para obtener un precio razonable".

Asimismo, ha señalado que "vamos a lograr lo que los regantes necesitan: seguridad hídrica y cuando lo consigamos habrá sido gracias al Gobierno de España actual", y ha añadido que "los socialistas de la Región estamos comprometidos con los agricultores y agricultoras y creemos en el equilibrio hídrico".

"El cambio climático hará que venga menos agua. Lo que hace un gobierno serio es prepararnos para lo que está llegando", ha apostillado.

TRASVASE TAJO-SEGURA

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, el secretario general del PSOE en la Región ha reiterado que "el trasvase es irrenunciable para nosotros. El PP de la Región no me entiende cuando hablo pero yo más claro no puedo ser. Además de esto, tenemos que hacer infraestructuras que den seguridad hídrica a los regantes y se están haciendo".

Vélez ha insistido en que "los regantes se están dando cuenta de quién aporta soluciones y quién se dedica a poner pancartas y no trae ni una gota de agua". Al hilo, ha subrayado que "son los propios regantes los que se preguntan ¿qué habríamos hecho si no hubiéramos tenido las desaladoras en el tiempo en que, gobernando el PP, estuvimos once meses sin agua del trasvase?".

FRUIT ATTRACTION

En relación a la participación de la Región de Murcia en la feria Fruit Attraction, el secretario del PSOE en la Comunidad ha afirmado que "es un orgullo estar aquí y poder confirmar, una vez más, las empresas tan importantes que tiene la Región".

"Estamos demostrando que somos la huerta de Europa y que las administraciones debemos escuchar sus reivindicaciones, como hace el Gobierno de España, comprometido con este sector", ha precisado Vélez.

Al hilo, ha señalado que "el Gobierno central ha puesto en marcha más de 1.000 millones de euros para ayudar al sector. Me gustaría que el Gobierno regional de López Miras entendiese también la importancia del sector y reafirmara esa ayuda con fondos propios de la Comunidad Autónoma".

"Es un día de satisfacción por estar aquí pero también un día importante para volver a reiterar al Gobierno regional que tienen que pasar de las palabras a los hechos", ha rematado el secretario general del PSOE en la Región de Murcia.