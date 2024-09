Vélez recurrirá ante la Audiencia Provincial: "Jamás podrán demostrar que me he llevado ni un euro de forma ilícita"

MURCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y exalcalde de Calasparra, José Vélez, ha avanzado que recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto notificado este jueves respecto a su presunta participación en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de la plaza de toros del municipio durante unos festejos cuando era primer edil.

"Estoy muy tranquilo porque siempre he cumplido la ley y he actuado anteponiendo el interés general. Jamás podrán demostrar que me he llevado ni un solo euro de forma ilícita. Todo lo que tengo lo he ganado con mucho esfuerzo y trabajo", ha aseverado Vélez en un comunicado remitido por el PSOE de la Región de Murcia.

El dirigente socialista ha afirmado que utilizará "todos los cauces e instrumentos jurídicos" a su alcance para que "se demuestre la verdad y se certifique nuestra honorabilidad", y se ha mostrado convencido de que el caso será finalmente archivado porque "no hay absolutamente nada".

"En este mismo caso, ante las continuas prórrogas de instrucción injustificadas para alargar la llamada 'pena del banquillo', también nos vimos obligados a hacerlo y ganamos el recurso. Este caso ya fue archivado de oficio por la Fiscalía y estoy seguro que acabará ocurriendo lo mismo", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que el PP y el resto de la oposición en el Ayuntamiento de Calasparra "llevan muchos años intentando ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en la urnas", y ha insistido en que él ha ganado "decenas de denuncias y recursos judiciales".

"Sé que cuento con el apoyo de la inmensa mayoría de mis compañeros y compañeras en la Región y de la dirección federal de mi partido, que ha visto el caso y ha podido comprobar que no hay absolutamente nada ilegal", ha concluido Vélez.