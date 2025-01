VOX considera "manipulada" la encuesta del CEMOP para "poder dar una mayoría absoluta" al PP

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha recalcado este lunes, tras conocer los datos del Barómetro de Invierno del CEMOP, que su partido no cree "en estas encuestas manipuladas".

Según ha advertido, se ha bajado el porcentaje de participación en más de un 7% con respecto a las últimas elecciones "para poder dar una mayoría absoluta al PP y así intentar consolidar la tendencia".

A su juicio, "más que una encuesta parece una broma de mal gusto". Martínez ha reseñado que esta sería la primera encuesta de todo el territorio nacional que establece una transferencia de voto de los que votaron en las últimas elecciones al partido de Santiago Abascal (VOX) y que ahora, según el CEMOP, votarían a Alberto Núñez Feijóo (PP). "Nos sorprende que los ciudadanos quieran cambiar a Abascal por Feijóo".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que las políticas del bipartidismo y la alternancia de PSOE y PP se traduce en una desafección de los ciudadanos por la clase política. "VOX no tiene nada que ver con esos partidos. Ha venido a las instituciones a cumplir lo que dice y no podemos estar más de acuerdo con esa percepción de los ciudadanos", ha reconocido.

Según ha destacado, los problemas de los habitantes de la Región son el desempleo y problemas de índole económica. "No podemos llegar a final de mes y vemos cómo no falta dinero para la inmigración ilegal mientras no se gestionan las políticas sociales de forma adecuada. VOX ha venido a establecer prioridades y elección tras elección es el único partido que obtiene más votos y porcentaje de apoyos. Esa es la verdadera encuesta", ha asegurado.