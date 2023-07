23J.- Feijóo hace un guiño a la Transición y propone un "cambio sin ira" con unos "nuevos pactos de la Moncloa"

Pide un mandato "claro y rotundo" en las urnas porque España tiene "el reto" de "deshacer trincheras" y que no se divida a los españoles



El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes un "mandato claro y rotundo" en las urnas para lograr un "cambio sin ira" y promover unos "nuevos pactos de la Moncloa" como los sellados en 1977 en España, haciendo de esta manera un guiño a la Transición. Según ha añadido, su objetivo es "reconstruir puentes" y que la "verdad" guíe su relación con los españoles.

"Si la gran mayoría quiere, aquí estoy dispuesto a escribir juntos el cambio sin ira que volvemos a merecer", ha proclamado Feijóo en un acto en el Faro de Moncloa, una atracción turística de 110 metros con vistas a todo Madrid y cercano al Palacio de la Moncloa, el edificio que quiere ocupar a partir de las elecciones del próximo 23 de julio.

"Este lugar es el más adecuado para que seamos conscientes del punto en el que estamos. Estamos cerca del Palacio de la Moncloa, pero no estamos dentro. Podemos llegar, pero no lo hemos hecho", ha manifestado en este acto, acompañado de los candidatos que conforman la candidatura de Madrid al Congreso y al Senado.

APELA AL VOTO ÚTIL AL PP PARA QUE NO SE PIERDAN ESCAÑOS

En este sentido, ha afirmado que se dirige a todo el país "con Moncloa a la vista" pero "teniendo muy presente que quien está todavía" allí es Pedro Sánchez. "Tenemos al alcance nuestro objetivo. Hemos esperado cinco años para poder cambiar el aún presidente del Gobierno. Ahora quedan solo cinco días para terminar la campaña y para hacerlo posible", ha manifestado.

Tras asegurar que quiere se presidente de "todos los españoles" y "restaurar el espíritu de la Moncloa" que alumbró "la mejor política", Feijóo ha apelado al voto útil a PP para "lograr que ni un solo voto que desee el cambio se confíe o apueste por opciones que no van a traducirse en escaños".

Dicho esto, ha subrayado que la Transición es el momento más feliz" de la historia reciente de España, con el que nació el lema que resumía el anhelo de los españoles de entonces: "libertad sin ira". A su juicio, España está ahora "en otra encrucijada crucial con otros problemas" aunque "con resortes democráticos" que no había entonces.

"Pero de nuevo tiene ante sí el reto de deshacer trincheras y de impedir que se dividan los españoles en bandos", ha manifestado, para añadir que, tras estos años de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, España "apuesta por el cambio".

Feijóo ha asegurado que "no vale un cambio abrupto, ni un cambio con deseos de revancha, ni un cambio atropellado" porque la gran mayoría de los españoles "quiere un cambio sin ira" y pide el voto para "hacerlo posible". "Yo no busco ni una venganza, ni un escarmiento. Busco la victoria necesaria para que España se gobierne de la mejor manera posible. Mejor que estos cinco años", ha aseverado.

Según Feijóo, estos años "se ha hecho de España un laboratorio en el que llevar a cabo experimentos dañinos" para la convivencia y se ha fomentado de "forma alevosa, una polarización artificial, que en la España real no existe". De la misma manera, ha dicho que "se han promulgado leyes que buscan la división" y "se han violentado el sentimiento de las mayorías sociales", "entregándose la gobernabilidad de España a quienes quieren romperla".

AFEA A SÁNCHEZ QUE PLANTEE "VOLVER A PACTAR CON ERC Y BILDU"

Después de que Sánchez haya garantizado que mantendrá los puentes con ERC y Bildu si gana el 23 de julio, Feijóo ha reprochado al jefe del Ejecutivo que "haya vuelto a reiterar que volverá a pactar con ERC y con Bildu". A su entender, no se ha gobernado estos años "pensando en España" sino en función de "una aventura personal" para "satisfacer una ambición individual".

Feijóo ha indicado que ahora que esa "aventura" de Sánchez "llega a su fin" se recurre al "miedo" que, a su juicio, es el "argumento clásico de todas las políticas en declive". "Pero España no tiene miedo a cambio sino a cuatro años más de lo mismo, que prolongue una legislatura más los mismos métodos, los mismos objetivos y la misma arrogancia", ha proclamado.

A renglón seguido, ha señalado que el PP quiere ser "el instrumento principal de ese cambio" y por eso ha pedido un "mandato claro y rotundo", no para practicar una "política autoritaria" o "frentista" sino de "acuerdos" y "abierta" que respete la "voluntad mayoritaria, la Constitución, la moderación, la sensatez y los intereses generales".

Tras expresar su deseo de restaurar en España los "grandes acuerdos" que hoy "son una entelequia", ha asegurado que busca una "gran mayoría para sustituir las coaliciones de partidos por los pactos de Estado".

CINCO PACTOS DE ESTADO PARA AFRONTAR LOS "PROBLEMAS" DEL PAÍS

Por eso, el candidato de PP ha propuesto "unos nuevos pactos de la Moncloa en los que no haya exclusiones, ni vetos ni arbitrarios cordones sanitarios" que permitan afrontar los "grandes problemas" del país, como se hizo en los albores de la democracia.

Así, ha defendido en primer lugar un pacto institucional que mejore la calidad de la democracia, "preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control". En segundo lugar, ha pedido un pacto por el Estado del bienestar, que "garantice la viabilidad" de la sanidad pública y la estabilidad de la educación para las próximas generaciones.

En tercer lugar, ha planteado "un pacto por el saneamiento económico que garantice la solidaridad de los más vulnerables y de la clase media" y "busque un camino más próspero para los jóvenes que hoy encuentran más dificultades de las que tuvieron sus padres".

En cuarto lugar, ha abogado por un pacto para las familias con el objetivo de "hacer posible la conciliación" y, finalmente, "un pacto territorial destinado a fortalecer la España de las autonomías mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes".

Feijóo ha afirmado que hacer posible estos pactos de la Moncloa "no dependerá solo" del PP y de que "muchas cosas han de cambiar en el resto de partidos políticos". "Pero también creo que unos resultados electorales elocuentes nos llevarán hacia ahí", ha apostillado.

En este punto, ha recordado las figuras de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Manuel Fraga, Felipe González, Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván o Miquel Roca que hicieron posible aquellos pactos de la Moncloa en "una época llena de turbulencia".

"Su ejemplo debe servirnos para iniciar el próximo 23, una etapa donde el acuerdo sea una aspiración constante, y la política que ha persistido en dividirnos una página de nuestra historia para olvidar", ha enfatizado, para prometer hacer todo lo que esté en su mano para que esos "puentes se reconstruyan".

PROMETE QUE LA VERDAD GUÍE SU RELACIÓN CON LOS ESPAÑOLES

Además, ha prometido que "la verdad, tanto la dulce como la amarga", será la pauta que guiará su relación con los españoles. "Prometo gobernar pensando en todos y para todos, sin poner etiquetas a nadie y con respeto a las minorías parlamentarias, pero eso sí, no voy a tolerar ataques a la unidad nacional ni a la España de las autonomías", ha prometido, para dejar claro que si llega a Moncloa no será "rehén de ningún partido".

Finalmente, ha recalcado que "no existen las 'dos Españas', que algunos quieren resucitar sin éxito" sino "una sola España", la de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. "Me gusta España como es, no quiero cambiarla, sino mejorarla, representarla como se merece", ha manifestado.