Feijóo espera que "nadie se quede sin votar por un problema de que no le ha llegado el voto a su domicilio"

Dice que no duda del voto por correo y reprocha a directivos de Correos no ampliar antes refuerzos ante la "avalancha" de peticiones



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no pone en duda el sistema del voto por correo sino que su partido se hizo eco de las quejas de los sindicatos denunciando "desde hace muchas semanas que no tenían refuerzos suficientes para poder responder a la avalancha" de solicitudes ante las generales del 23 de julio. Dicho esto, ha confiado en que "nadie se quede sin votar" ante la posibilidad de que no le llegue el voto a su domicilio.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que el voto "no es un objeto postal" sino que es "un derecho constitucional y los carteros necesitan tiempo" para llevar a cabo su trabajo porque "es un tema complejo".

"Parece ser que han incrementado los recursos y que han ampliado el horario de oficinas. Es lo que pedíamos, pero todavía no tenemos datos oficiales. Espero tenerlos, para que nadie en España se quede sin votar por un problema de que no le ha llegado el voto a su domicilio", ha enfatizado.

"NUNCA HA HABIDO TANTA SOLICITUD DE VOTO POR CORREO"

Al ser preguntado expresamente si siguen teniendo dudas sobre cómo se está produciendo el sistema de voto por correo, Feijóo ha asegurado que no tiene "ninguna duda" y ha añadido que el sistema para votar por correo se desarrolla "con normalidad".

Según ha explicado, "el problema" radicaba en que los sindicatos habían denunciado desde "hace ya muchas semanas, que no tenían refuerzos suficientes para poder responder a la avalancha de voto por correo".

Así, Feijóo ha recalcado que "nunca" había habido "tanta solicitud de voto por correo" y ha reprochado a los directivos de Correos que no hayan "previsto los refuerzos necesarios", tal y como "han denunciado los sindicatos".

El jefe de la oposición ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez que haya criticado al PP "simplemente por pedir que se pueda votar" en las elecciones. "Es sorprendente que al Gobierno le moleste que la oposición pida que se pueda votar", ha añadido.

En este punto, ha señalado que, aunque se han incrementado los recursos y se han ampliado los horarios de las oficinas, aún no disponen de datos oficiales y esperan tenerlos para que "nadie" se quede sin votar por no haberle llegado el voto a su casa.

NUEVO ESCRITO DEL PP A LA JUNTA ELECTORAL

Este fin de semana, el PP ha reclamado de nuevo a la Junta Electoral Central (JEC) que amplíe el plazo para depositar el voto por correo "hasta las 14.00 horas del 21 de julio". También demanda que Correos abra "todas sus oficinas" en horario de "mañana y tarde", no solo las que están en Madrid capital, Barcelona capital y otras zonas turísticas costeras, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

La JEC ya descartó el pasado 13 de julio ampliar el plazo para votar por correo, como había demandado el PP, alegando los "problemas que podría suscitar la modificación de los plazos establecidos para la solicitud y entrega en del voto por correo".

Sin embargo, el PP registrado una nueva solicitud ante el organismo arbitral, justo un día después de que se haya confirmado que Correos ha recibido 2,6 millones peticiones de voto por correo, una cifra récord desde que hay registros de este sistema de sufragio.

En su escrito, el PP también pide que sea trasladado a las formaciones políticas concurrentes a las elecciones "copia del plan de contingencia" puesto en marcha por Correos para ampliar horarios y personal en oficinas "con especificación y detalle de todas ellas".