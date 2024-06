9J.- Vox cree que la irrupción de SALF obedece a un "hartazgo" que "comparten" y confirman contactos con Alvise

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha valorado este lunes que la irrupción de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), del agitador Alvise Pérez, en el Parlamento Europeo hunde sus raíces en un "hartazgo" que ellos "comparten", y ha confirmado que los equipos de ambas formaciones contactaron en el marco de la noche electoral.

Vox consiguió este domingo doblar su representación en el Parlamento Europeo, pero competía por una parte de su electorado con SALF, que se expresa en términos similares a los de Santiago Abascal en un abanico de temas, como la corrupción o la defensa del sector primario. De su lado, la agrupación de Alvise logró tres escaños en la Eurocámara, al cosechar 800.000 votos.

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Buxadé ha explicado que la irrupción de Alvise en el Parlamento Europeo "responde a un hartazgo de los españoles con la corrupción y parte del sistema", que su partido "comparte plenamente". "Y lo hemos manifestado y seguimos manifestando", ha ahondado.

De hecho, ha confirmado que equipos de Vox y SALF tuvieron un contacto durante la noche electoral, y que las conversaciones seguirán produciéndose en los próximos días "sin ningún problema", aunque no ha especificado en qué línea van esos diálogos.

Fuentes de la dirección de Vox matizan que el contacto de la noche electoral fue a través de mensajería y que a lo largo de hoy tendrá lugar una llamada, aunque rehúsan confirmar si el diálogo está orientado a que SALF se integre en la familia europea de Vox, el Grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR). En cualquier caso, las fuentes se congratulan porque las ideas de Alvise, similares a las suyas, se amplifiquen en la Eurocámara.

LA FUGA DE VOTOS

Sobre la posible fuga de votos de Vox a SALF, el líder de la delegación de Vox en Bruselas no ha querido "hipotetizar", pero ha puesto el foco en que su partido habría cosechado más apoyos de haber sido la participación en los comicios mayor. La abstención este domingo superó el 50%, algo que Buxadé, que ha hecho múltiples llamamientos a los abstencionistas durante la campaña, ha tildado de "grave".

En esta línea, ha hecho hincapié en que los votos del electorado "no son de ningún partido", tampoco de Vox. "Los dueños (del voto) son los españoles, nadie nos ha robado ningún voto porque no tenemos la propiedad", ha explicado. Desde el domingo, fuentes de Vox se afanan en asegurar que SALF no ha crecido a su costa y que ha aglutinado votos porque el electorado no da valor a las elecciones europeas.